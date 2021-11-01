الجنة .. أهم صفاتها وأبوابها وأسباب دخولها

الجنة..جميعنا يتمنى أن يدخل الجنة ولكن كي يحدث ذلك، لابد من معرفة أسباب دخول الجنة، وما هي صفات الجنة، وأبواب الجنة، وصفات أهلها.

صفات الجنة

صفات الجنة..إنها دائمة وليس فانية كالدنيا، قال تعالى قال تعالى: «مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ" صدق الله العظيم»

-تكون لبناتها من الذهب والفضة.

-ظل أشجارها يمشي به الإنسان مائة عام.

-وبها أشجار من جميع أنواع الفواكه لا يعلمها إلا الله تعالى.

-جناتٌ عرضها السموات والأرض تحتوي على ما لذّ وطاب من مختلف أشكال وأنواع الطعام.

-قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بها أربعة أنهار في رحلة الإسراء والمعراج.

يجلس أهل الجنة على الأرائك متكئين في قصورٍ تجري من تحتهم الأنهار.

-وصف الرسول الجنة في الحديث الشريف- صلى الله عليه وسلم – قال: “إن في الجنة بحر العسل، وبحر الخمر، وبحر اللبن، وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار بعد” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-ويقول تعالى: «وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ»، وغير ذلك من الآيات التي تخبر بأن ثمار الجنة وطعامها كثير ومتنوع" صدق الله العظيم

-أخبرنا الله تعالى أن الجنة درجات بعضها فوق بعض وأن لكل مؤمن درجة خاصة على حسب إيمانه وطاعته وأعماله الصالحة، قال تعالى: "وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم.

أبواب الجنة

من أبواب الجنة:

- باب الريان وهو باب يدخل منه الصائمون،

-باب الجهاد للمجاهدين في سبيل الله.

-باب الصدقة للمتصدقين.

-باب الراضين للراضين بالقضاء والقدر.

-باب الأيمن وهو باب الشفاعة.

-باب الصلاة للمحافظين على صلواتهم والمكثرين من النوافل.

-باب التوبة: للتوابين.

-باب الكاظمين الغيظ، لمن يكظمون غيظهم ويعفون عمن ظلمهم.

أسباب دخول الجنة

- الإيمان بالله تعالى وأنه هو الواحد الأحد وألا تشرك به شيئًا والرسل والملائكة.

-الخشوع في الصلاة والحفاظ عليها.

-الإعراض عن اللغو واللغو هو أي حديث لا فائدة منه أو حديث يسبب أذى للآخرين.

-أداء الزكاة.

-حفظ الفرج من الزنا والفواحش.

-أداء الأمانات إلى أهلها وحفظ الأمانة يعني القول والفعل فإذا ائتمنك أحد على سر فهو أمانة

صفات أهل الجنة

-تكون وجوهم ناضرة فقال تعالى "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ" صدق الله العظيم.

-النظر لوجه الله الكريم فقال تعالى "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ" صدق الله العظيم

-يكون أهلها من الصالحين فقال تعالى " «جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ»، صدق الله العظيم قال ابن كثير: أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء، ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم.