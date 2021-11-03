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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة وماجد المهندس بحفل غنائي واحد في دبي.. 27 نوفمبر

أصالة - ماجد المهندس
أصالة - ماجد المهندس

أعلن الفنان ماجد المهندس ، عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام عن موعد حفلته القادم مع الفنانة أصالة نصري ، والمنتظر في 27 نوفمبر الجاري على مسرح مدينة دبي الإماراتية. 

 

ونشر ماجد المهندس ، صورة لبوستر حفلته مع أصالة نصري ، وعلق قائلًا: «موعدنا تاريخ 27-11-2021 في دبي مسرح مدينة دبي للإعلام مع النجمة الرائعة #اصاله». 

حفلات أصالة 

وأحيت الفنانة أصالة حفلا غنائيا منذ يومين على هامش افتتاح مهرجان خوفكان بالشارقة، وخلال الحفل قامت أصالة باستئذان جمهورها أن تخلع حذاءها لشعورها بالراحة كى تتمكن من الغناء بشكل أفضل .

ولم تعد هذه المرة الأولى من نوعها ففى شهر أغسطس الماضى، أحيت أصالة حفلا غنائيا بـ جدة وفاجأت جمهورها بخلع حذائها على المسرح، معلقة :"«صرلي مدّة آخد هالقرار ومتردّدة فيه.. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح أو لا؟.. شو رأيكن إذا قررت أخلع الصندل علشان أعرف أروح وأجي».

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.

 

أغنية مسكين 

من جهة أخرى، حقق الفنان ماجد المهندس، مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم مسكين ، وذلك بعد طرحها يوم 22 أكتوبر الماضي. 

جدير بالذكر أن أغنية مسكين لـ ماجد المهندس ، من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس.

 

كلمات الأغنية

مسكين يلي تحسب إني بخير 
      بلاك ماجربت جرحي وطعونه
أمشي برجلي وأنا عظمي كسير 
      وأحس كن الموت جاني بهونه 
ليت قلبي له جناح ويطير
          وأسافر لخلي وأوصل لكونه 
ادري بهمه مثل همي كبير
         ليه انحرم منه وليه تحرمونه 
رغم الوجع يبقالي أجمل مصير 
من قيس ماخذ في غرامي جنونه 
حتى دموعي في عيوني تحير 
      مثل الذي دمعه تعاتب عيونه 
من يوم راح وغاب عني العشير 
         وأنا الحزن فيني يغني لحونه 
ابيه يدري ولو طول كثير 
         تحرم علي أفراح دنياي دونه

 

أغنية حرام تروح 

من جهة أخرى، حققت أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس 2 مليون و250 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 5 أكتوبر الماضي.

أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي.

 

أحدث أعمال ماجد المهندس

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغاني ماجد المهندس أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

 

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