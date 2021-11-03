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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحسين مياه الشرب بـ دعم سويسري في أسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أحمد شعبان نائب المحافظ بعقد الإجتماع الثالث لبرنامج إدارة المياه بصعيد مصر المدعم من الوكالة السويسرية لتحسين مياه الشرب بمناطق شرق أسوان وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة  ، والدكتورة مديحة عفيفى مدير المشروع السويسرى ، بالإضافة إلى مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف.

وأشاد اللواء أشرف عطية بمختلف الجهود المبذولة لإنجاح مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان سواء فى تنفيذ مشروع دعم الشبكات والمحطات أو فى المكونات الأخرى المتعلقة برفع الوعى والحوكمة والإدارة الرشيدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى. 

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فيما أوضح أحمد شعبان بأنه تم خلال الإجتماع مناقشة أساليب التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتبنى سلوكيات إيجابية وتكثيف التوعية للمواطنين من أجل الترشيد والحفاظ على مياه الشرب والعمل على تحسين جودة المياه بالمناطق التى يستهدفها المشروع. 

وأشار شعبان إلى أنه تم أيضاً إستعراض عدد من الأنشطة والفعاليات المبذولة ضمن تنفيذ برنامج إدارة المياه ومنها تنظيم إحتفالية باليوم العالمى للمياه وورشة عمل للأسبوع المائى بمشاركة 17 مدرسة ، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المبادرات وحملات التوعية والندوات والمسابقات الخاصة برفع الوعى للحفاظ على المياه وطرق ترشيدها ، علاوة على تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الحرفية للشباب بمجال السباكة  وقراءة  الفواتير والعدادات وترشيد الإستهلاك .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مشروع محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى بقرية الغنيمية بطاقة 5 ألاف م/ساعة والتي ستغذى في مرحلتها الأولى 10 ألاف عميل بمدينة إدفو من خلال الربط بين المحطة والشبكات بطول 10 كم، وبنسبة تنفيذ 90 ٪ ، ثم تستكمل مرحلياً تغذية قرى ومدن إدفو ضمن مبادرة " حياة كريمة " لتخدم حوالى 500 ألف نسمة . 

وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى محطة المعالجة بطاقة 13.5 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحى بالرمادى بحرى بتكلفة إجمالية 488 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ عام 20 % ويضم المشروع شبكات إنحدار بإجمالى 47.1 كم ، و 5 محطات رفع رئيسية وفرعية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد والسيب ليخدم المشروع قرى الرمادى بحرى وقبلى. 

كما قام المحافظ بتفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 40 ٪، ويقام على مساحة 330 م 2، ويتكون من دورين ليضم وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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