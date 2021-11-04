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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تهنئ ابنها بعيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

هنأت الفنانة وفاء عامر ابنها عمر بمناسبة يوم ميلاده، وشاركت صورة تجمعهم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “كل سنة و أنت قلبي و روحي كل سنة و أنت طيب يا طيب كل سنة و أنت روحي يا رب أشوفك ناجح و فرحان دئما و محقق كل أحلامك سنة حلوة يا حبيبي”.
 

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بـ إطلالة جديدة.. وفاء عامر لجمهورها: مساء الورد

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وفاء عامر تخطف الأنظار بصورة جديدة على إنستجرام

يذكر ان اخر اعمال وفاء عامر حكاية «إن كبر ابنك»، ضمن الموسم الثاني من مسلسل «زى القمر»، نجاحًا كبيرًا، وهى من بطولة الفنانة وفاء عامر، ومن تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.

 

وتدور الأحداث حول امرأة مطلقة، أم لشاب عشرينى يعيش فى ألمانيا منذ عامين، طرأت تغيرات كثيرة على شخصيته لم تقبلها الوالدة، إذ تريد الأم أن تكون هى مركز حياة ابنها وترى حديثه عن اعتماده على نفسه ما هو إلا انفصال عنها.

 

كما ترى الأم أن حديث ابنها عن اتباعه نظامًا غذائيًا صحيًا ما هو إلا اعتراض على الطعام الذى تطبخه له، وفى المقابل يرى الابن أن عليه الابتعاد عن الطعام المصري الدسم، وممارسة الرياضة.

 

عرضت  حكاية إن كبر ابنك من مسلسل زي القمر  ؛ والتي تلعب بطولتها النجمة وفاء عامر.

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر صور موقع التواصل الاجتماعي عيد ميلاده

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