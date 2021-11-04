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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طالب الرفاعي لـ صدى البلد: فخور باختياري شخصية العام لمعرض الشارقة للكتاب

الروائي الكويتي طالب
الروائي الكويتي طالب الرفاعي

كرم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 40 الكاتب والروائي الكويتي طالب الرفاعي باعتباره شخصية العام الثقافية تقديرا لإنجازاته الأدبية والروائية.

وسلم الجائزة للرفاعي  الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة خلال حفل افتتاح المعرض الذي أقيم تحت شعار «هنا... لك كتاب»، بمركز «اكسبو الشارقة»، بمشاركة 1576 دار نشر عربية وعالمية، تمثل 83 دولة، منها دولة الكويت.

وبعد تسلمه الجائزة أكد الكاتب والروائي الكويتي طالب الرفاعي عن سعادته البالغة باختياره شخصية العام الثقافية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 40.

وأضاف الرفاعي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تلك الدورة من معرض الشارقة الدولي للكتاب ستظل لها أثر كبير في نفسه لأنها جأت تتويجا لمسيرته الأدبية والإبداعية، مؤكدا أن هذا التكريم باختياره شخصية العام الثثافي من أسمى التكريمات التي حظى بها في حياته.

وأوضح أن هذا الإختيار يضع على عاتقه مسئولية جديدة لتقديم مزيد من الإبداع ومزيد من الكتابات في القصة القصيرة والرواية والكتابة الإبداعية التي حققت له كل تلك النجاحات، والتي قضصى ما يزيد عن 40 عاما من عمره فيها.

ويعد الروائي الكويتي طالب الرفاعي أحد أشهر كتاب القصة القصيرة والرواية في الوطن العربي، والذي بدأ حياته الأدبية منتصف السبعينيات وحصل على شهادة البكالويوس من جامعة الكويت في الهندسة المدنية والماجستير من جامعة كنغستون لندن في الكتابة الابداعية، وأصدر ما يزيد على 25 كتابا بين المجاميع القصصية والروايات وكتب السير والدراسات الأكاديمية ونال أعلى الجوائز المرموقة في الكويت والوطن العربي وحظي بتكريمات محلية وعربية.

وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال من بينها:" لون الغد - رؤية المثقف العربي لما بعد كورونا" و"لمسرح في الكويت: رؤية تاريخية" كما كتب عددا من الروايات منها: مرآة الغبش، وسرقات صغيرة، وأبو عجاج طال عمرك، وحكايا رملية.

معرض الشارقة الإمارات العربية دولة الكويت طالب الرفاعي معرض الشارقة الدولي للكتاب هيئة الكتاب بالشارقة مركز إكسبو الشارقة الشارقة الدولي للكتاب

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