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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول سفن تحمل رخام وماشية حية وصودا كاوية إلى ميناء غرب بورسعيد

صدى البلد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد  شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن بضائع عامة حيث استقبل الميناء السفينة  APRIL DREAM التى ترفع علم مولدوفيا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر  وذلك لتفريغ 6 آلاف طن رخام بالميناء و السفينة ZAMZAM  1وجنسيتها سانت كيتس   ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3700 طن رخام  بالميناء . 

 

ووصلت إلى الميناء السفينة AL FAROUK التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 85 متر والغاطس 5 متر  لتفريغ 3 آلاف رأس ماشية حية بالميناء، كما وصلت الميناء السفينة ADIYAMAN التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 5.3 متر  لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن   حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين   . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن   ومن المنتظر دخول سفينتين  . كما استقبل الميناء 4 سفن  بضائع عامة وخروج سفينتين  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن .

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ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و  التفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل عبر وسائل النقل المختلفة السكك الحديدية وسيارات النقل مما يساهم فى وصول البضائع العامة إلى أماكن التخزين بانحاء الجمهورية  .

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