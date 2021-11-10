عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

منذ ظهر فيروس كورونا المستجد، سكنت حالة من الفزع قلوب الجميع، سواء من أصيبوا أو من يخشون الإصابه به، آلام وأحزان يخلفها كورونا منذ ظهوره، ويتساقط الأحباء واحدا تلو الأخر، وشهد هذا العام سقوط عدد كبير من الفنانين والمشاهير، متأثرين بإصابتهم بالفيروس اللعين، الذي خطف أرواح عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وهو الأمر الذي جعل أجواء الحزن والمرارة تخيم على الساحة الفنية، وآخرهم الفنان الجميل أحمد خليل، بعد صراع قصير مع كورونا، عن عمر 80 عاماً، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة.

أحمد خليل رحل في "إلا انا"



الفنان القدير أحمد خليل، أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير الأيام الأخيرة من حكاية "حكايتي مع الزمان"، من مسلسل "إلا أنا"، الذى يعرض حاليا على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى وعاد إلى المنزل لاستكمال علاجه، إلا أن حالته تدهورت ليعود مرة أخرى إلى المستشفى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع جثمانه بعد ظهر أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم دفنه بمقابر البساتين.

دلال عبدالعزيز والجداوي.. صداقة دافئة ونهاية حزينة

جمعت أواصر الصداقة بين الفنانتين، رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز، اللتان غيبهما الموت مؤخرا، عن عمر ناهز 61 عامًا، إلا أن الشيء اللافت في هذه العلاقة الإنسانية الرائعة، أن النجمتين غادرتا الحياة بنفس السيناريو، إذ وضع فيروس كورونا نهايتهما الحزينة بعد أن أصاب جهازهما التنفسي بالفشل، وأغلق أمامهما نوافذ النجاة.



رجاء الجداوي ولعبة النسيان

في 24 مايو 2020، أصيبت بفيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر أعمالها وهو مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، وعلى إثر ذلك تم حجزها في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، وبعد 43 يومًا من تلقي العلاج، فارقت الحياة.

دلال عبدالعزيز وسمير غانم

في 30 أبريل 2021، أصيبت دلال عبدالعزيز، وزوجها سمير غانم بفيروس كورونا، وتم نقلهما للمستشفى، وتطورت حالة سمير غانم سريعًا، إذ تعطلت وظائف الكلى قبيل الوفاة، ولم تستسلم "دلال" وقررت أن تتحدى الفيروس القاتل، وبعد حوالي 100 يوم انهارت مقاومتها، وهزمها فيروس كورونا، لتلحق بصديقتها المقربة، وحبيبها سمير غانم الذي وصفته كثيرًا بأنه مصدر بهجتها في الحياة.



يوسف شعبان

شغل منصب نقيب الممثلين المصريين لدورتين متتاليتين، وفي يناير الماضي، أصيب بفيروس كورونا، وبعد شهر من تلقي العلاج وبالتحديد في 28 فبراير 2021 فارق عالمنا عن عمر ناهز 89 عاما.



وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.

هادي الجيار

توفي الفنان هادي الجيار يوم 10 يناير عام 2021 متأثرًا بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بالهرم عن عمر ناهز 72 عامًا باعتباره من مواليد 15 أكتوبر عام 1949.



وكان آخر أعمال هادي الجيار على شاشة التليفزيون مسلسل "الاختيار 2" للمخرج بيتر ميمي، وجسد خلاله دور والد الضابط يوسف الرفاعي الذي تقمص شخصيته الفنان أحمد مكي.

محمد ريحان

توفى الفنان محمد ريحان فى مستشفى الزقازيق الجامعي بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوي، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدافن كفر الإشارة، وكان الراحل محمد ريحان شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.

فايق عزب

غافل فيروس كورونا الفنان فايق عزب واحتل جسده، وفي 19 نوفمبر 2020 رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 78 عاما، وقبل إصابته بالفيروس كان يعاني مع مرض اسمه مارسا.

نادية العراقية

توفيت الفنانة نادية العراقية، إثر تدهور حالتها الصحية بعد أصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضي، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة، وكشف ابنها عن ان حالتها حرجة بعد ان تسببت كورونا في فشل وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض الأكسجين إلى 60٪؜-50٪؜)، وشيع الجثمان من مسجد الحجاز في الهرم، ودفنها بمقابر العائلة فى طريق الواحات

سوسن ربيع

رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يوم 6 من شهر مارس الماضي، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة.



الموسيقار جمال سلامة

توفى الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر، على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نبيلة عبيد والفنانة مني عبدالغني والفنان فاروق سلامة ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وأبناء الراحل وابن شقيقته الإعلامي محمد السماحي.