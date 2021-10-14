عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن النجم فنان.. زينب يوسف شعبان تتجه للتمثيل.. ونور خالد النبوي لفت الأنظار في الاختيار 2

ابناء النجوم
ابناء النجوم

ابن الوز عوام.. تلك المقولة التى تنطبق على عدد من أبناء الفنانين الذين ورثوا موهبة التمثيل والغناء من آبائهم، فخلال الفترة الماضية ظهر على الساحة الفنية عدد من الموهوبين من ابناء الفنانين الذين نجحوا فى جذب انتباه المشاهدين، آخرهم ابن الفنان خالد النبوي وابنة يوسف شعبان التي اعلنت عن دخولها الوسط الفني.

ولأن نهر الإبداع لا ينقطع، فخلال الفترة القادمة سترى عددا آخر من هؤلاء يظهرون على الشاشة من جديد، وفي السطور التالية نستعرض أبرزهم.

 

ابنة يوسف شعبان 

كشفت زينب يوسف شعبان  ابنة الفنان  الراحل يوسف شعبان عن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال مشاركتها في مسلسل كويتي يحمل اسم “ديوانية الحب”.

وستشارك زينب شعبان  في العمل الدرامي الجديد إلى جانب نخبة من نجوم الخليج من بينهم عبدالله بهمن، وزينب كرم، وملاك، والمسلسل من كتابة إسراء كاكولي، وإخراج خالد بوصخر.
وكشفت زينب التي تقيم في الكويت أنها في حال نجحت في التمثيل سوف تستمر في هذا المجال إلى جانب الإعلام قائلة: “أحببت نص مسلسل ديوانية الحب بشدة ولذلك وافقت عليه دون تردد؛ إذ كنت سابقًا قد حسمت أمري بأن لا أشارك في أي عمل درامي إلا إذا كان جيدًا”.

وأضافت معلقة حول قرار التمثيل أن الخطوة جاءت في الوقت المناسب فهي لم تُبكّر أو تتأخر. وعن طبيعة دورها في العمل قالت إنها تقدم دورا بسيطا لكنه محوري؛ إذ تجسد شخصية فتاة تدعى داليا تتمتع بطيبة القلب ولها تأثير كبير على من حولها.

وأكدت زينب أنها لن تترك مجال الإعلام في حال نجاح مسلسلها، وستستمر بالتمثيل إلى جانب عملها كإعلامية، حيث تعتبر أن الإعلام هو أساسي بالنسبة لها.

 

نور خالد النبوي 

قدم نور خالد النبوي في الاختيار2 شخصية الشهيد ملازم أول أحمد شوشة، بطل حادث الواحات الذي استشهد عام 2017 بعد حوالي عام من تخرجه ليصبح أصغر شهد في الشرطة.

ظهر نور خالد النبوي في الحلقة 17 من الاختيار2 مع ضيف شرف المسلسل الفنان بيومي فؤاد وعدد من الوجوه الصاعدة الذين يقدمون أدوار ضباط زملائه من خريجي كلية الشرطة. 

نور النبوي هو ممثل شاب ابن الفنان الكبير خالد النبوي، درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة، ويعد الاختيار2 انطلاقته الرسمية في عالم التمثيل.

نور هو ابن الفنان خالد النبوي من زوجته الأولى، وله شقيق توأم اسمه كريم، وقدم مسرحيتين في عامه الدراسي الأول بالجامعة.

 

محمد ابراهيم يسري

ظهر الفنان الشاب محمد يسري -ابن الفنان الراحل ابراهيم يسري- في مسلسل الفنان يحيى الفخراني خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال شخصية تُدعى «مؤنس نشأت حياة»، كما شارك أيضا في مسلسل «حكايات بنات - 4».

 

ابن غادة عادل

عبد الله الهوارى نجل غادة عادل والمنتج مجدى الهوارى هو الآخر قرر دخول المجال الفنى - قبل عامين - من خلال فيلم «العفريت»، الذي يعد أول أعماله الفنية، ومن المقرر أن يتم طرح العمل خلال الفترة المقبلة، ويشارك عبد الله في الفيلم بالتمثيل بجانب إخراجه وإنتاجه.

 

أحمد خالد صالح 

أما أحمد خالد صالح نجل الفنان خالد صالح، فقد حقق نجاحا في الأعمال التى شارك فيها والتي كان أبرزها دوره فى مسلسل " نسر الصعيد " شهر رمضان الماضى، الذى قام ببطولته محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد.

 

ابنة لقاء سويدان

قبل ثلاث سنوات، ظهرت على الشاشة جومانا نجلة لقاء سويدان من خلال مسلسل " ضد مجهول"، الذى قامت ببطولته غادة عبد الرازق.

 

ابن انتصار

أما ممدوح نادر نجل الفنانة انتصار فقد انتهى (قبل عامين) من تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "اللعبة أمريكانى"، في أولى تجاربه فى مجال التمثيل، ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال الفترة المقبلة.

 

ياسمين حفيدة حمدى وعبد الله غيث

قبل ثلاث سنوات، خطفت الفنانة ياسمين غيث، حفيدة الفنانين القديرين حمدي وعبد الله غيث، الأنظار فى مسلسل "رحيم".

وجسدت ياسمين دور "أمينة" وهي فتاة شريرة ذات نظرات حادة كانت من المستفيدين من سجن "رحيم" وهي تساعد زوج أخته على الانتقام منه والإيقاع به في مكائد ومصائب.

من المعروف أن ياسمين كانت مصابة بمرض السرطان لكنها تعافت، ومثلت أول أدوارها العام الماضى فى مسلسل "حلاوة الدنيا".

 

بنات احمد زاهر 

وكشفت ببرنامج واحد من الناس ملك أحمد زاهر، تفاصيل توقفها على الفن هى واختها ليلى لفترة ما، قائلة: "بابا كان عايزنا نوقف التمثيل لحد ما نخلص التعليم وبعدها نرجع لأنه كان شايف أن بعض اللى مثل من صغره اتحرق بدرى".

 

ابنة محمود الجندي 

وقالت ببرنامج واحد من الناس مريم محمود الجندى، ابنة الفنان محمود الجندى، أن والدها كان أكثر شخص يشجعها على دخول الفن، مضيفة: "اكتر حاجه كنت بحبها فيه أنه أى شخصية كان بيقدمها، الجمهور كان بيصدقها".

 

ابن ماجد الكدواني 

قال الفنان يوسف ماجد الكدواني، ببرنامج واحد من الناس، إن والده يشجعه دائما ويذاكر معه كل المشاهد الخاصة به.

يوسف شعبان ابنة يوسف شعبان النبوي خالد النبوى نور خالد النبوي محمد إبراهيم يسري ابن غادة عادل احمد خالد صالح ابنة لقاء سويدان ابن انتصار ياسمين غيث بنات أحمد زاهر ابنة محمود الجندي ابن ماجد الكدواني

ترشيحاتنا

أوبو تستعد لطرح موبايل K9s.. تعرف على المواصفات.. صور

تعرف على طرق حماية السيارة أثناء القيادة

ابن النجم فنان.. زينب يوسف شعبان تتجه للتمثيل.. ونور خالد النبوي لفت الأنظار في الاختيار 2

دعاء الاستخارة للخطوبة.. أفضل وسيلة قبل الارتباط بين الشاب والفتاة

مرض رئوي نادر يهدد حياتها..سيدة تطلق تحذيرا مفجعا من السجائر الإلكترونية

الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ