ابن النجم فنان.. زينب يوسف شعبان تتجه للتمثيل.. ونور خالد النبوي لفت الأنظار في الاختيار 2

ابن الوز عوام.. تلك المقولة التى تنطبق على عدد من أبناء الفنانين الذين ورثوا موهبة التمثيل والغناء من آبائهم، فخلال الفترة الماضية ظهر على الساحة الفنية عدد من الموهوبين من ابناء الفنانين الذين نجحوا فى جذب انتباه المشاهدين، آخرهم ابن الفنان خالد النبوي وابنة يوسف شعبان التي اعلنت عن دخولها الوسط الفني.

ولأن نهر الإبداع لا ينقطع، فخلال الفترة القادمة سترى عددا آخر من هؤلاء يظهرون على الشاشة من جديد، وفي السطور التالية نستعرض أبرزهم.

ابنة يوسف شعبان

كشفت زينب يوسف شعبان ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان عن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال مشاركتها في مسلسل كويتي يحمل اسم “ديوانية الحب”.

وستشارك زينب شعبان في العمل الدرامي الجديد إلى جانب نخبة من نجوم الخليج من بينهم عبدالله بهمن، وزينب كرم، وملاك، والمسلسل من كتابة إسراء كاكولي، وإخراج خالد بوصخر.

وكشفت زينب التي تقيم في الكويت أنها في حال نجحت في التمثيل سوف تستمر في هذا المجال إلى جانب الإعلام قائلة: “أحببت نص مسلسل ديوانية الحب بشدة ولذلك وافقت عليه دون تردد؛ إذ كنت سابقًا قد حسمت أمري بأن لا أشارك في أي عمل درامي إلا إذا كان جيدًا”.

وأضافت معلقة حول قرار التمثيل أن الخطوة جاءت في الوقت المناسب فهي لم تُبكّر أو تتأخر. وعن طبيعة دورها في العمل قالت إنها تقدم دورا بسيطا لكنه محوري؛ إذ تجسد شخصية فتاة تدعى داليا تتمتع بطيبة القلب ولها تأثير كبير على من حولها.

وأكدت زينب أنها لن تترك مجال الإعلام في حال نجاح مسلسلها، وستستمر بالتمثيل إلى جانب عملها كإعلامية، حيث تعتبر أن الإعلام هو أساسي بالنسبة لها.

نور خالد النبوي

قدم نور خالد النبوي في الاختيار2 شخصية الشهيد ملازم أول أحمد شوشة، بطل حادث الواحات الذي استشهد عام 2017 بعد حوالي عام من تخرجه ليصبح أصغر شهد في الشرطة.

ظهر نور خالد النبوي في الحلقة 17 من الاختيار2 مع ضيف شرف المسلسل الفنان بيومي فؤاد وعدد من الوجوه الصاعدة الذين يقدمون أدوار ضباط زملائه من خريجي كلية الشرطة.

نور النبوي هو ممثل شاب ابن الفنان الكبير خالد النبوي، درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة، ويعد الاختيار2 انطلاقته الرسمية في عالم التمثيل.

نور هو ابن الفنان خالد النبوي من زوجته الأولى، وله شقيق توأم اسمه كريم، وقدم مسرحيتين في عامه الدراسي الأول بالجامعة.

محمد ابراهيم يسري

ظهر الفنان الشاب محمد يسري -ابن الفنان الراحل ابراهيم يسري- في مسلسل الفنان يحيى الفخراني خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال شخصية تُدعى «مؤنس نشأت حياة»، كما شارك أيضا في مسلسل «حكايات بنات - 4».

ابن غادة عادل

عبد الله الهوارى نجل غادة عادل والمنتج مجدى الهوارى هو الآخر قرر دخول المجال الفنى - قبل عامين - من خلال فيلم «العفريت»، الذي يعد أول أعماله الفنية، ومن المقرر أن يتم طرح العمل خلال الفترة المقبلة، ويشارك عبد الله في الفيلم بالتمثيل بجانب إخراجه وإنتاجه.

أحمد خالد صالح

أما أحمد خالد صالح نجل الفنان خالد صالح، فقد حقق نجاحا في الأعمال التى شارك فيها والتي كان أبرزها دوره فى مسلسل " نسر الصعيد " شهر رمضان الماضى، الذى قام ببطولته محمد رمضان ووفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد.

ابنة لقاء سويدان

قبل ثلاث سنوات، ظهرت على الشاشة جومانا نجلة لقاء سويدان من خلال مسلسل " ضد مجهول"، الذى قامت ببطولته غادة عبد الرازق.

ابن انتصار

أما ممدوح نادر نجل الفنانة انتصار فقد انتهى (قبل عامين) من تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "اللعبة أمريكانى"، في أولى تجاربه فى مجال التمثيل، ومن المقرر أن يتم عرض العمل خلال الفترة المقبلة.

ياسمين حفيدة حمدى وعبد الله غيث

قبل ثلاث سنوات، خطفت الفنانة ياسمين غيث، حفيدة الفنانين القديرين حمدي وعبد الله غيث، الأنظار فى مسلسل "رحيم".

وجسدت ياسمين دور "أمينة" وهي فتاة شريرة ذات نظرات حادة كانت من المستفيدين من سجن "رحيم" وهي تساعد زوج أخته على الانتقام منه والإيقاع به في مكائد ومصائب.

من المعروف أن ياسمين كانت مصابة بمرض السرطان لكنها تعافت، ومثلت أول أدوارها العام الماضى فى مسلسل "حلاوة الدنيا".

بنات احمد زاهر

وكشفت ببرنامج واحد من الناس ملك أحمد زاهر، تفاصيل توقفها على الفن هى واختها ليلى لفترة ما، قائلة: "بابا كان عايزنا نوقف التمثيل لحد ما نخلص التعليم وبعدها نرجع لأنه كان شايف أن بعض اللى مثل من صغره اتحرق بدرى".

ابنة محمود الجندي

وقالت ببرنامج واحد من الناس مريم محمود الجندى، ابنة الفنان محمود الجندى، أن والدها كان أكثر شخص يشجعها على دخول الفن، مضيفة: "اكتر حاجه كنت بحبها فيه أنه أى شخصية كان بيقدمها، الجمهور كان بيصدقها".

ابن ماجد الكدواني

قال الفنان يوسف ماجد الكدواني، ببرنامج واحد من الناس، إن والده يشجعه دائما ويذاكر معه كل المشاهد الخاصة به.