ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان تخوض أولى تجاربها الفنية بمسلسل كويتي

كشفت زينب يوسف شعبان ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان عن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال مشاركتها في مسلسل كويتي يحمل اسم “ديوانية الحب”.



وستشارك زينب شعبان في العمل الدرامي الجديد إلى جانب نخبة من نجوم الخليج من بينهم عبدالله بهمن، وزينب كرم، وملاك، والمسلسل من كتابة إسراء كاكولي، وإخراج خالد بوصخر.

تفاصيل العمل الدرامي الأول لابنة يوسف شعبان:

وكشفت زينب التي تقيم في الكويت أنها في حال نجحت في التمثيل سوف تستمر في هذا المجال إلى جانب الإعلام قائلة: “أحببت نص مسلسل ديوانية الحب بشدة ولذلك وافقت عليه دون تردد؛ إذ كنت سابقًا قد حسمت أمري بأن لا أشارك في أي عمل درامي إلا إذا كان جيدًا”.

وأضافت معلقة حول قرار التمثيل أن الخطوة جاءت في الوقت المناسب فهي لم تُبكّر أو تتأخر. وعن طبيعة دورها في العمل قالت إنها تقدم دورا بسيطا لكنه محوري؛ إذ تجسد شخصية فتاة تدعى داليا تتمتع بطيبة القلب ولها تأثير كبير على من حولها.

وأكدت زينب أنها لن تترك مجال الإعلام في حال نجاح مسلسلها، وستستمر بالتمثيل إلى جانب عملها كإعلامية، حيث تعتبر أن الإعلام هو أساسي بالنسبة لها.

وكانت زينب قد تصدرت حديث السوشال ميديا عند وفاة والدها في شهر فبراير الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعبر الجمهور عن استغرابهم لوجود ابنة للفنان المصري تتحدث اللهجة الكويتية.

وزينب هي ابنة الفنان الراحل من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، وتقيم مع والدتها في الكويت وتتحدث بلهجتها، وكانت قد حلت مع والدها في لقاء “ليالي رمضان” وتحدثت عن حبها للإعلام.

يُشار إلى أن الفنان الراحل يوسف شعبان تزوج في بداية حياته من الفنانة ليلى طاهر ولم يدم زواجهما إلا 4 سنوات فقط، وتزوج بعدها من نادية إسماعيل وهي ابنة الأميرة فوزية وأنجب منها ابنته سيناء، وآخر زيجاته كانت من الكويتية ايمان الشريعان التي أنجب منها ابنته زينب وابنه مراد الذي احتفل قبل مدة بزفافه.

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا في 23 فبراير 2021 وتم نقله إلى مستشفى العجوزة حيث تدهورت حالته الصحية هناك كما أعلنت ابنته زينب شعبان حيث اكتشف الفنان القدير إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من لبنان وظهور علامات التعب والإجهاد عليه. وتوفي يوسف شعبان يوم الأحد الموافق 28 فبراير حيث دُفن في مقابر الأسرة في منطقة 6 أكتوبر على طريق الواحات في القاهرة.