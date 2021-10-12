عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان تخوض أولى تجاربها الفنية بمسلسل كويتي

ابنه يوسف شعبان ووالدها
ابنه يوسف شعبان ووالدها

كشفت زينب يوسف شعبان  ابنة الفنان  الراحل يوسف شعبان عن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال مشاركتها في مسلسل كويتي يحمل اسم “ديوانية الحب”.


وستشارك زينب شعبان  في العمل الدرامي الجديد إلى جانب نخبة من نجوم الخليج من بينهم عبدالله بهمن، وزينب كرم، وملاك، والمسلسل من كتابة إسراء كاكولي، وإخراج خالد بوصخر.

 

تفاصيل العمل الدرامي الأول لابنة يوسف شعبان:

وكشفت زينب التي تقيم في الكويت أنها في حال نجحت في التمثيل سوف تستمر في هذا المجال إلى جانب الإعلام قائلة: “أحببت نص مسلسل ديوانية الحب بشدة ولذلك وافقت عليه دون تردد؛ إذ كنت سابقًا قد حسمت أمري بأن لا أشارك في أي عمل درامي إلا إذا كان جيدًا”.

وأضافت معلقة حول قرار التمثيل أن الخطوة جاءت في الوقت المناسب فهي لم تُبكّر أو تتأخر. وعن طبيعة دورها في العمل قالت إنها تقدم دورا بسيطا لكنه محوري؛ إذ تجسد شخصية فتاة تدعى داليا تتمتع بطيبة القلب ولها تأثير كبير على من حولها.

وأكدت زينب أنها لن تترك مجال الإعلام في حال نجاح مسلسلها، وستستمر بالتمثيل إلى جانب عملها كإعلامية، حيث تعتبر أن الإعلام هو أساسي بالنسبة لها.

وكانت زينب قد تصدرت حديث السوشال ميديا عند وفاة والدها في شهر فبراير الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعبر الجمهور عن استغرابهم لوجود ابنة للفنان المصري تتحدث اللهجة الكويتية.

وزينب هي ابنة الفنان الراحل من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، وتقيم مع والدتها في الكويت وتتحدث بلهجتها، وكانت قد حلت مع والدها في لقاء “ليالي رمضان” وتحدثت عن حبها للإعلام.

يُشار إلى أن الفنان الراحل يوسف شعبان تزوج في بداية حياته من الفنانة ليلى طاهر ولم يدم زواجهما إلا 4 سنوات فقط، وتزوج بعدها من نادية إسماعيل وهي ابنة الأميرة فوزية وأنجب منها ابنته سيناء، وآخر زيجاته كانت من الكويتية ايمان الشريعان التي أنجب منها ابنته زينب وابنه مراد الذي احتفل قبل مدة بزفافه.

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا في 23 فبراير 2021 وتم نقله إلى مستشفى العجوزة حيث تدهورت حالته الصحية هناك كما أعلنت ابنته زينب شعبان حيث اكتشف الفنان القدير إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من لبنان وظهور علامات التعب والإجهاد عليه. وتوفي يوسف شعبان يوم الأحد الموافق 28 فبراير حيث دُفن في مقابر الأسرة في منطقة 6 أكتوبر على طريق الواحات في القاهرة.

يوسف شعبان زينب يوسف شعبان ابنة الفنان المصري الراحل يوسف شعبان الراحل يوسف شعبان عالم التمثيل ديوانية الحب

موضوعات متعلقة

نجل محمد عبدالمطلب يتعرض لأزمة صحية شديدة واحتمال ببتر قدمه

بشرى تكشف حقيقة إقصائها من الدورة المقبلة لمهرجان الجونة| خاص

تركي آل الشيخ يكشف موعد عرض مسرحية محمد هنيدي سلام مربع

كمال أبو رية وأحمد خالد أمين ضيفا صدى البلد.. صور

أخبار الفن: محمد رمضان يحيي افتتاح مهرجان الجونة وإلغاء حفل محمود العسيلي

محمد رمضان يشارك في افتتاح مهرجان الجونة بأغنية جديدة

بعد غياب 8 سنوات.. هاني رمزي يعود للدراما بـ«القاتل الذي أحبني»

بعد رانيا يوسف.. فنانتان تقرران التبرع بأعضائهما بعد الوفاة

ترشيحاتنا

مصرع 9 أشخاص وفقدان 11 بسبب الأمطار الغزيرة في الفلبين

15 دعاء للميت لا ترد.. كلمات عظيمة عن النبي محمد

دعاء المطر .. اغتنم الفرصة وردده الآن

من صور الأقمار الصناعية.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الساعات القادمة

وزير التعليم: يزعجنا أي خلل إداري أو إهمال بالمنظومة.. وأتمنى نصل للكمال

منتخب مصر يصل منذ قليل للقاهرة بعد الفوز على ليبيا بتصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى 65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة"

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ