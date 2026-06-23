تعليمات بإنهاء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل الإمتحان وعدم تأخير توزيع الأسئلة

تلقت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة التأكد من تواجد جميع الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

وأكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 أنه تم توجيه رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ببدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لضمان الانتهاء من جميع الإجراءات قبل موعد بدء الامتحان

كما شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 على الإلتزام بالمواعيد المحددة لتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، وعدم حدوث أي تأخير في بدء الامتحان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة 2026

وتشهد بعد قليل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للنظام الجديد ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 11 صباحا لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية .

كما يبدأ بعد قليل طلاب الثانوية العامة 2026 النظام القديم ، أداء امتحان الاقتصاد الذي يستمر من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

ويبدأ بعد قليل ايضا طلاب الثانوية العامة 2026 المكفوفين أيضا الآن امتحان التربية الوطنية الذي يستمر زمنه من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا

وتُعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 هذا العام داخل 613 مجمعًا امتحانيًا تضم 2032 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق الانضباط وحسن تنظيم أعمال الامتحانات.

وجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، منهم 3403 طلاب بالنظام القديم، و918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات على مستوى الجمهورية.