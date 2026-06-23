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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هالاند يسجل هدفين ليقود النرويج للانتصار على السنغال وبلوغ دور الـ٣٢ بالمونديال

هالاند يسجل هدفين ليقود منتخب النرويج للانتصار على السنغال ٣-٢ وبلوغ دور الـ٣٢ بالمونديال
هالاند يسجل هدفين ليقود منتخب النرويج للانتصار على السنغال ٣-٢ وبلوغ دور الـ٣٢ بالمونديال
أ ش أ

 تأهل منتخب النرويج لكرة القدم إلى دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم (مونديال ٢٠٢٦)، وذلك بفوزه المثير على منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية، في إطار الجولة الثانية للمجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو المقبل.
 

وغلبت الندية والقوة على الأداء منذ بداية المباراة، واستحوذ منتخب السنغال على الكرة في الشوط الأول دون فاعلية هجومية، في المقابل لعب منتخب النرويج بذكاء وكان الأخطر هجوميًا، وتصدى حارس منتخب السنغال إدوارد ميندي للعديد من الفرص، إلى أن نجح منتخب النرويج في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة ٤٣ عن طريق ماركوس بيدرسن بعد خطأ فادح من القائد السنغالي كاليدو كوليبالي الذي أهدى الكرة إلى ماركوس ليسددها بقوة في مرمي السنغال، وكاد إيرلينج هالاند أن يعزز بالثاني للنرويج قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ فادح أيضًا ولكن هذه المرة من الحارس ميندي ولكن هالاند سدد الكرة في القائم.
 

ومع بداية الشوط الثاني عزز منتخب النرويج من تقدمه عن طريق نجمه إيرلينج هالاند الذي سدد الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من مارتين أوديجارد في الدقيقة ٤٨، ونجح منتخب السنغال في تقليص النتيجة عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة ٥٣ من انفراد بمرمى النرويج، ولم تمر خمس دقائق على هدف السنغال حتى سجل هالاند الهدف الثالث للنرويج والثاني له في اللقاء بطريقة رائعة في الدقيقة ٥٨ بعد عرضية باتريك بيرج، ليصل هالاند إلى هدفه الرابع في البطولة ويتساوى مع مبابي برصيد ٤ أهداف خلف ميسي المتصدر برصيد ٥ أهداف، وعقب الهدف تعرض حارس السنغال ميندي للإصابة وغادر الملعب ودخل بدلًا منه موري دياو الحارس الاحتياطي، وضغط منتخب السنغال بقوة لتعويض النتيجة، في المقابل اعتمد منتخب النرويج على المرتدات والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمي السنغال، وسجل إسماعيلا سار الهدف الثاني له وللسنغال في الدقيقة ٩٣ بعد تمريرة من جاكسون، ولكن الوقت لم يسعف السنغال في العودة، لينتهي اللقاء بفوز منتخب النرويج ٣-٢، ويتاهل للدور المقبل.
كان منتخب النرويج قد حقق الانتصار في الجولة الأولى على العراق ٤-١، ليرفع "الفايكنج" رصيده إلى ٦ نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن فرنسا صاحبة المركز الاول بنفس الرصيد، فيما تكبد منتخب السنغال الخسارة الثانية، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام فرنسا ٣-١، ليتواجد "أسود التيرانجا" في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن العراق صاحبة المركز الأخير، ويتبقى للسنغال والعراق أمل ضعيف في التأهل في حالة انتصار أحدهما على الآخر في الجولة الثالثة والأخيرة، بينما تلعب النرويج في الجولة الثالثة مع فرنسا على صدارة المجموعة.

منتخب النرويج لكرة القدم دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم مونديال ٢٠٢٦ منتخب السنغال ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية

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