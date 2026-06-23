خالد جاد الله: تألق زيكو يحسب لحسام حسن.. وصلاح كلمة السر داخل المنتخب

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلى السابق، أن محمد صلاح يؤدى دورًا محوريًا داخل منتخب مصر، ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن أيضًا على مستوى القيادة والمساهمة فى خلق أجواء إيجابية داخل الفريق.

وقال جاد الله، فى تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» عبر قناة «CBC»: «محمد صلاح له دور كبير داخل منتخب مصر، سواء بإمكاناته الفنية العالية أو من خلال دوره القيادى، كما يساهم مع إبراهيم حسن فى تهيئة الأجواء المناسبة داخل الفريق».

وأضاف: «تألق زيكو يحسب لحسام حسن.. وحمزة عبد الكريم تطور بشكل كبير فنيًا وبدنيًا خلال تجربته مع برشلونة، حيث استفاد من أساليب العمل العلمية الحديثة، وهو ما انعكس على زيادة كتلته العضلية وتطوره داخل الملعب».

وتابع: «مصطفى شوبير حارس مرمى موهوب بالفطرة، يمتلك قدرات مميزة فى التوقع ورد الفعل، كما أنه يجيد اللعب بالقدم ويُجيد التعامل مع الكرة، وكأنه لاعب كرة قبل أن يكون حارس مرمى».

وختم : «حظ مصطفى شوبير لم يكن فى صالحه خلال كأس العالم، بسبب التألق اللافت للعديد من حراس المرمى فى المنتخبات الأخرى، الذين ظهروا بمستويات فنية مرتفعة للغاية».