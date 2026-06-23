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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثانوية العامة 2026|بدء امتحاني اللغة الثانية والإقتصاد باللجان الآن

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للنظام الجديد ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 11 صباحا لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية .

كما بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2026 النظام القديم ، أداء امتحان الاقتصاد الذي يستمر من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

وبدأ طلاب الثانوية العامة 2026 المكفوفين أيضا الآن امتحان التربية الوطنية الذي يستمر زمنه من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا

و حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتابع بصورة لحظية ودقيقة كافة الإجراءات المنظمة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 

 وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الإلتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 خط أحمر، موجها بتطبيق أعلى درجات الانضباط والشفافية بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تقوم بكافة الإجراءات التي من شأنها ضمان حسن سير امتحانات الثانوية العامة 2026 ومواجهة أي معوقات أو ملاحظات بشكل فوري، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية ومديري الإدارات للوقوف على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 والتأكد من التنفيذ الدقيق لجميع الإجراءات التنظيمية المقررة بمنتهى الحزم.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  ، على المتابعة الدقيقة لأعمال التفتيش وتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، والتأكد من كفاءة منظومة كاميرات المراقبة داخل مقار اللجان الامتحانية، مع التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

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