طيبة قلبه تشعر بها.. رامي رضوان ينعى الفنان أحمد خليل بكلمات مؤثرة..فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن “النجم أحمد خليل يدخل في القلب على طول”، مؤكدا أنه فنان كبير أتقن في جميع أعماله وأدواره.

وأضاف رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن اخر أعمال الفنان الراحل أحمد خليل، “إلا أنا”، مشيرا إلى أن الفنان أحمد خليل على المستوى الإنساني تجد طيبة القلب وتشعر بها.

وتابع رامي رضوان، انه “بعد رحيل هذا النجم الكبير تجد ناس من خارج الوسط الفني يتكلمون عن سيرة الفنان أحمد خليل بكلمات رائعة”.

لم يكن متكبرا أبدا

وأشار مقدم برنامج “مساء دي ام سي” إلى أن الفنان أحمد خليل لم يكن متكبرا أبدا ونحن فقدنا قيمة كبيرة جدا.