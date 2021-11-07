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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

افتقد دلال عبد العزيز واشترطت الغناء في الشيخ جاكسون.. ابرز تصريحات ياسمين رئيس مع عمرو أديب

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كشفت الفنانة ياسمين رئيس في حلقتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية عن الصعوبات التي عاشتها ياسمين خلال تصوير مسلسلها الأحدث 60 دقيقة والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip، وقالت ياسمين "لم أحضّر لمشهد الإعدام، رأيت أن مشاعري هي التي ستسيطر على المشهد، فارتجلت الأداء" وأضافت "مشهد الإعدام أذاني نفسيًا، والمُشاهد يشعر بالمشهد كلما كنت صادقة في أدائه".

وعبّرت ياسمين عن افتقادها للنجمة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، بعد مشاركتها في بطولة آخر أعمالها ملوك الجدعنة، وصرّحت ياسمين "دلال عبد العزيز ست لا تُعوّض، طوال الوقت كانت تفكرني بأمي، وبالفعل أنا أفتقدها كثيرًا"، وأكدت ياسمين على أنها استمتعت ببطولة المسلسل مع فريق العمل.

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وبعد تعاونها مع المطرب عمرو شاكوش، صرّحت ياسمين "التجربة كانت لذيذة، واشترط الغناء في الكليب للمشاركة فيه، لأنني أحب الغناء" كما كشفت ياسمين أنها اشترطت أيضًا الغناء في فيلم شيخ جاكسون، وتدرّبت على الغناء حتى تقوم بتصوير المشهد كما يجب.

عن موهبتها التمثيلية، قالت ياسمين "لا أحب أن أصنّف التمثيل كمهنتي بل هوايتي، لأنني أم وزوجة قبل أن أكون ممثلة"، كما خاضت  في تفاصيل تأثرها الفني وصرّحت " تعلمت التمثيل من الأفلام القديمة وتأثرت بسعاد حسني وشادية وفاتن حمامة".

وتعيش  ياسمين رئيس في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، فبعد العرض الناجح لفيلمها قمر 14 في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انتهت مؤخرًا من من تصوير فيلم جارة القمر، والذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقفيلميها في دور العرض السينمائية قريبًا.

 

سعاد حسني دلال عبد العزيز ياسمين رئيس عمرو أديب فاتن حمامة برنامج الحكاية مهرجان الجونة

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