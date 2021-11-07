شاهد .. رقص ياسمين رئيس وعمرو أديب على أغنية ملوك الجدعنة

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة اليوم على برنامج " الحكاية " المذاع علي قناة " إم بي سي مصر " وقامت بالحديث مع الإعلامي عمرو أديب عن مسلسل " ملوك الجدعنة" .

وقدمت ياسمين وصلة رقص مع الإعلامي عمرو أديب على أغنية "كل يوم" من مسلسل ملوك الجدعنة .

وكشفت الفنانة ياسمين رئيس عن علاقتها بالراحلة دلال عبد العزيز قائلة " إنها سيدة لا تعوض " أنا عاشرتها أثناء تصوير مسلسل ملوك الجدعنة وتعاملت معها عن قرب .

وأضافت ياسمين ، أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في قلبي طوال الوقت ، مؤكدة أنها تتوحشها كثيرا وهي أم بمعنى الكلمة وعندما كنت بالقرب منها كنت أشعر دائما وتذكرني بأمي .

