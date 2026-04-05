العمل تتابع تنفيذ قرار العمل عن بعد بالقطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، عن صدور كتاب دوري بشأن متابعة تطبيق نظام العمل عن بُعد في منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، الخاص بتنظيم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر أبريل الجاري، دون التأثير على سير العمل داخل المنشآت.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل قامت بتعميم هذا الكتاب الدوري على مديري مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ القرار داخل منشآت القطاع الخاص الواقعة في نطاق كل مديرية، والتأكد من الالتزام بتطبيقه وفق الضوابط المنظمة له.

وأكد الوزير أن التعميم يتضمن عددًا من الإجراءات التنفيذية، من بينها متابعة تطبيق القرار داخل المنشآت، ورصد أية معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب تجميع البيانات المتعلقة بالقطاعات الأكثر التزامًا بتطبيق النظام، وكذلك القطاعات الأقل التزامًا وأسباب ذلك.

وأشار الوزير إلى أن الكتاب الدوري يتضمن أيضًا إعداد بيان أسبوعي يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق نظام العمل عن بُعد، وأعداد العاملين المستفيدين منه، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة كلفت مديريات العمل بإعداد تقارير متابعة أسبوعية حول نتائج التنفيذ، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة بصفة منتظمة، بما يتيح متابعة دقيقة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على تنفيذ قرارات الدولة بما يحقق التوازن بين استمرارية العمل والإنتاج من جهة، وتهيئة بيئة عمل مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب المتغيرات الحديثة في أنماط العمل من جهة أخرى.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن وزارة العمل ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل عن بُعد، بما يخدم مصلحة العاملين ويعزز كفاءة سوق العمل.