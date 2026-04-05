التعليم العالي: فتح باب التقدم للنداء التاسع لبرنامج PRIMA لدعم مشروعات البحث والابتكار

في إطار توجيه الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم منظومة البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي، تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء التاسع لبرنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA).

ويهدف البرنامج إلى تمويل مشروعات بحثية مشتركة في مجالات الزراعة وإدارة المياه، من خلال تحالفات بحثية تضم ما لا يقل عن أربع جهات من دول مختلفة، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالإنتاج الغذائي المستدام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.

ويصل حجم الدعم إلى 200 ألف يورو للباحث المصري المشارك في المشروع، و250 ألف يورو في حال كونه منسقًا للمشروع، بما يعكس حرص الدولة على تمكين الباحثين المصريين وتعزيز تنافسيتهم على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئةتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بأن هذا النداء يأتي في إطار التزام الهيئة بدعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن برنامج PRIMA يُعد من أهم المبادرات التي تربط البحث العلمي بالتحديات المجتمعية في منطقة البحر المتوسط، خاصة في مجالي الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية.

وأضاف أن الهيئة تحرص على توفير كافة سبل الدعم للباحثين المصريين للمشاركة الفعالة في مثل هذه البرامج الدولية، بما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

ومن المقرر استمرار تلقي المقترحات البحثية المبدئية (Pre-Proposal) حتى يوم 15 مايو 2026 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك وفقًا للقواعد والشروط المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:

🔗 https://stdf.eg/web/grants/open⁠

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها الكامل للباحثين المصريين وتشجيعهم على الانخراط في برامج التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات البحث العلمي والابتكار.