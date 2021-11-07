ياسمين رئيس: دايما بقول أنا ست بيت وأم وبعدين ممثلة.. ومكنتش كده..فيديو

قالت الفنانة ياسمين رئيس ، إنها تعمل في الفن بناء علي مزاجها الشخصي قائلة " دايما بقول أنا ست بيت وأم وبعدين ممثلة " وأريد أن اشعر بأني أمارس الفن من اجل هوايتي الشخصية وليس لأنه عملي .

وأضافت ياسمين رئيس خلال لقائها في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، ان شخصيتي في البداية مكنتش كدا وكنت أريد العمل دائما ولكن كل شخص منا تتغير شخصيته من حين لأخر ، ومهنتي الأصلية هي أن أكون ست منزل وأم .

وأوضحت ياسمين رئيس ، أن ظهوري قليل وأعمالي أيضا قليلة وعدم ظهوري علي الشاشة كثيرا هو السبب في اني مازالت صغيرة في اعيين المشاهدين ولي طله خاصة .