من هو عمر العقاد الفائز بأكبر جائزة أدب في كندا؟

بعد 23 عاما قضاها في كندا بعد انتقاله من مصر في سن السادسة عشر، استطاع الكاتب والصحفي الكندي من أصول مصرية عمر العقاد أن يفوز بجائزة "سكوتيابنك جيلر" الأدبية الكندية لعام 2021 عن روايته "يا لها من جنة غريبة"، وتم تكريمه في حفل أقيم يوم الإثنين الماضي في مدينة تورنتو الكندية.



اقتحم الكاتب المصري الوسط الثقافي الكندي، ومنه للعالمية بعد فوزه بالجائزة التي تقدر بـ 100 ألف دولار والتي تعد أكبر جائزة أدبية في كندا، ليتساءل الجميع عن مسيرته وأعماله السابقة.

يرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الكاتب والصحفي المصري عمر العقاد، الذي ولد في مصر لأسرة مصرية مسلمة غادرت البلاد في عام 1995 كان حينها في عامه السادس عشر.



بدأ عمله صحفيا ولم يتوقع تحقيق الكثير من النجاحات، وقال في كلمة ألقاها على الحضور بعد فوزه بالجائزة: "لم أكن أعتقد أن لدي فرصة في الجحيم للفوز بهذا ... إنه إلى حد بعيد أعظم شرف في مسيرتي".

وتابع: “لقد حظيت بشرف لا يُصدق بأن أذكر في نفس الوقت الذي يذكر فيه أسماء أربعة مؤلفين بارزين ، يمكن لأي منهم أن يقف هنا الآن”.



"يا لها من جنة غريبة" ليست الرواية الأولى له التي تصل للعالمية، فروايته السابقة "الحرب الامريكية" المثيرة للجدل تمت ترجمتها إلى أكثر من 13 لغة ولاقت نجاحا جماهيريا قويا.



وجسد في روايته الفائزة بالجائزة الأولى قصة أزمة لاجئين عالمية بعيون طفل، وهي قصة بيتر بان مقلوبة وأعيد صياغتها كقصة طفل لاجئ معاصر، تتناول أزمة اللاجئين العالمية ، عمل عمر العقاد على رويته "يا لها من جنة غريبة".

ويأتي اختيار عمر من مجموعة كبيرة من الكتاب المرشحين للجائزة ووصل عددهم 132 كاتب، وترأس مجلس التحكيم لمسابقة 2021 خمسة أشخاص، وهم الكاتبة الكندية ميجان جيل كولز، وجوشوا وايتهيد، والكاتب الماليزي طاش والكاتب الأمريكي جوشوا فيريس، وقرأوا 132 كتابًا ، اختاروا منها 12 كتابا فقط ثم قائمة مختصرة بـ 5 كتب فقط.