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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تختلف قيمة المقايسة للعداد الكودى عن التقليدى

صدى البلد

يعتقد بعض المستهلكين أن العداد الكودى يختلف عن العداد التقليدى فى قيمة المقايسة وطريقة حساب الفاتورة .

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من المعلومات عن عداد الكهرباء الكودى وهى كالتالى 

-عداد  الكهرباء الكودي  هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل إسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ويحمل رقم كودي.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين وإستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي .

 يعتقد الكثير من المواطنين أن عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع  بعد التحول من المحاسبة من نظام الممارسة، أنه سند قانونى لملكية العقار المخالف وفقا لقواعد المحليات، - لكن الحقيقة غير ذلك - من شروط تركيب عداد الكهرباء الكودى أنه لا يرتب على تركيبه أى حقوق قانونية للمخالفين .

*عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمو نظام الممارسة.

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