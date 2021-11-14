هل تختلف قيمة المقايسة للعداد الكودى عن التقليدى

يعتقد بعض المستهلكين أن العداد الكودى يختلف عن العداد التقليدى فى قيمة المقايسة وطريقة حساب الفاتورة .

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من المعلومات عن عداد الكهرباء الكودى وهى كالتالى

-عداد الكهرباء الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل إسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ويحمل رقم كودي.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين وإستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي .

يعتقد الكثير من المواطنين أن عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع بعد التحول من المحاسبة من نظام الممارسة، أنه سند قانونى لملكية العقار المخالف وفقا لقواعد المحليات، - لكن الحقيقة غير ذلك - من شروط تركيب عداد الكهرباء الكودى أنه لا يرتب على تركيبه أى حقوق قانونية للمخالفين .

*عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمو نظام الممارسة.