أستراليا.. تحذير قوي من حرائق غابات خطيرة اليوم

حرائق غابات في استراليا

وجهت أجهزة الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية، اليوم الأحد، تحذيرا من حرائق غابات اليوم الأحد بسبب حريق خرج عن السيطرة شرقي مدينة بيرث عاصمة الولاية ويهدد المنازل والأرواح.

وقالت هيئة الطوارئ في أستراليا الغربية للسكان في موكين والمناطق الواقعة حولها في شاير نورثهام على بعد 71 كيلومترا شرقي بيرث "إذا كان الطريق مفتوحا عليكم المغادرة الآن إلى مكان أكثر أمانا .. لا تنتظروا حتى تروا التطورات فالمغادرة في اللحظة الأخيرة ستكون مميتة".

وتعد حرائق الغابات جزءا أساسيا من بيئة أستراليا حيث تساهم درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجافة والطبيعة القابلة للاشتعال للعديد من النباتات المحلية في حدوث الحرائق.

وفي صيف 2019-2020 شهدت أستراليا موسما غير مسبوق عندما اشتعلت حرائق في أكثر من 17 مليون هكتار أو ما يقرب من نصف مساحة ألمانيا وذلك طبقا لبيانات حكومية.

ونفق، آنذاك، ما يقرب من نصف مليار حيوان اثر حرائق أستراليا الهائلة المستمرة منذ أشهر، وسط مخاوف من احتمال القضاء على أنواع كاملة.

وقدر علماء البيئة من جامعة سيدني الأسترالية، حجم الخسارة بـ480 مليون صنف من الثدييات والطيور والزواحف، وذلك منذ سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن يزداد العدد بشكل كبير.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور مروعة، محاولات يائسة لحيوانات الكنغر للهروب من النيران الشديدة، في حين أغلقت حديقة "موجو للحياة البرية"، أبوابها، وذلك مع استمرار حرائق الغابات.