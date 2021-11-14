"صدى البلد" يرصد أبرز اعتراضات أولياء الأمور على منهج رابعة ابتدائي

منهج الصف الرابع الابتدائي هذا العام، أحدث انقساما بين أولياء الأمور بين مؤيد ومعارض، البعض يراه صعبا ولوغاريتم كبير، بينما يرى آخرون أن المنهج مفيد للتلميذ.

وعلق بعض أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي على الأزمة المثارة حول مناهج الصف الرابع الابتدائي واعتراضات أولياء أمور الطلاب سواء على طول المنهج أو محتواه.

وأكد أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي أن قرار تدريس 12 مادة لطلاب الصف الرابع الابتدائى بخلاف تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية هو قرار قاس على الطلاب في هذه المرحلة العمرية.

علق ولي أمر طالب، بالصف الرابع الابتدائي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه قرار غير مدروس من الناحية النفسية على التلاميذ وخاصة الصفوف الأولية ومن ناحية التوقيت، حيث لم يدرب الطلاب على ذلك، ويرى أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تفعيل أكثر ومتابعة من الإشراف.

ومن جانبه قالت ولية أمر: "ده عبء على الطالب والأم وحاجة غير محتملة في الوقت والظروف دي، عاوزين تخفيف وتسهيل وتقليل مش العكس".

وقال ولي أمر طالب آخر، بالصف الرابع الابتدائي، صعب ننقل الطالب نقلة زى دي مرة واحدة عن طريق ٣ امتحانات ومخرجات وألوان وإمتحانات خاصة إننا الـ ٣ سنين اللى فاتت لم يمتحن الطلاب أي حاجة ولم يدرسوا المنهج كله وفيه مناهج لم تدرس مثل احترام القيم، المهارات المهنية وهانتفاجىء بنظام إمتحان منعرفش عنه حاجه ولا تم تدريبهم عليه مدرسين وطلبه وكالعادة هانبقى دفعة تجارب».

وتابع: "مشكلة منهج رابعة ابتدائى وكأننا نناقش مشكلة وجودية، بعض هذه المشاكل تظهر بطريقة تخض، في ولي أمر سجل فيديو لابنه ولما تشوفه تتخض طفل صغير هيموت بسبب المنهج".

وأضاف: "الولاد في ابتدائي بيميلوا للعب ولما يلاقي منهج قدامه ولازم يذاكر بيحمرق؛ وبعدين مهو طبيعي أنك تصحي كل يوم تذاكر وفي مواقع وقنوات خدت الفيديو وبدأت تصدره أنه هي دي الحالة وتبقي المسألة زي كورة التلج".

ويقول محمد جمال ولى أمر: منهج جميل، وفكرة وجود دروس عن التنمر والتحرش، و المبادرات الرئاسية رائعة.

وأشاد بما يتضمنه المنهج من حديث عن شخصيات مؤثرة مثل جمال حمدان، هانى عازر وسيد درويش وغيرهم، مشيرًا أن ذلك بمثابة حافز للتلميذ.

وتابع: يتناول منهج الدراسات الاجتماعية، في أحد دروسه، الدكتور هاني عازر، الذي ذاع صيته عالميًا، في مجال الطرق والأنفاق.

من جهتها قالت هدى عبدالحميد وهي إحدى أولياء الأمور أن المنهج يحتوي على أجزاء قيمة كثيرة ولكن هناك بعض المشكلات التي ظهرت خلال دراسته.

وأوضحت: "المنهج فيه أجزاء كتير قيمة وبتفتح آفاق التلميذ ولكن المنهج نزل متأخر ومفيش كتب مدرسية وكمية منهج كبير لازم نخلصه في وقت صغير".

وواصلت: "المحتوي في الرياضيات في كمية استراتيجيات كبيرة جدا لازم الطالب يحفظها ويحفظ أساميها المنهج كان معانا من سنة أولى واشتغلنا بيه ومكناش ملزمين بوقت معين أن نخلص فيه".

واختتمت: "السنادي مطالبين بوقت معين نخلص فيه واحنا مش لاحقين وانا بذاكر لولادي من فترة طويلة والسنادي مطالبين نخلص كمية كبيرة جدا ولازم نضغط الولاد اكتر ما هما مضغوطين".

وجدير بالذكر نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا المناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائى ومنها كتاب «المهارات المهنية»، قائلا: ونحن نستعد لإطلاق المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي من نظام التعليم المصري الجديد (تعليم ٢)، يسعدني ان أشارككم بعض الصفحات من كتاب «المهارات المهنية» و«الدراسات الاجتماعية» و «القيم واحترام الآخر» لهذا العام وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد.

كما أعلن شوقي ان الوزارة قد انتهت من تأليف وطباعة هذه السلسلة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي لترسيخ هذه القيم لدى أبنائنا منذ الصغر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الابتدائي للعام الدراسي 2021/ 2022.

وقررت الوزارة تطبيق المناهج الدراسية على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بكل مدارس التعليم العام: (الرسمية– الرسمية للغات– الرسمية المتميزة للغات– الخاصة بنوعيها العربي واللغات).

وتشمل المناهج الدراسية: التربية الدينية الإسلامية- التربية الدينية المسيحية- القيم واحترام الآخر- اللغة العربية- المهارات المهنية- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- اللغة الإنجليزية (Connect)- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- التربية البدنية والصحية- التربية الفنية- التربية الموسيقية- أنشطة التوكاتسو- واللغة الإنجليزية (Connect Plus).

وأكدت الوزارة أن مجمل الفترات لليوم الدراسي (4) فترات ،ومجمل الفترات أسبوعيا (20) فترة ،ومدة الفترة (حصتان 90) دقيقة .

وبالنسبة لأنشطة التوكاتسو يقوم بها رائد الفصل، ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلى أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارت المهنية يقوم بها معلمي المجالات والأنشطة، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر للصف الرابع مدرس (اللغة العربية والتربية الدينية) بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا.

ويعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

ويدرس الطلاب في الصف الرابع (12) مقررا دراسيا بالإضافة إلى التوكاتسو، يتم تقيمها بناء على الاختبارات: والتي تقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

وأيضا المهام الأدائية: تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وهي تمثل مهامًا قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين؛ الحصة الأولي يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل أو المدرسة.