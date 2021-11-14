طارق شوقي: نقدم التعليم كما يجب أن يكون وليس كما يطلبه المستمعون.. فيديو

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني ، إن السوشيال ميديا كان أجدر له أن يتحدث على المناهج القديمة التي كانت بعيدة كل البعد عن متطلبات العصر الحديث ، مؤكدا انهم يهاجمون المنظومة الجديدة من أجل أعادتنا إلى ما كنا عليه .

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن الوزارة لا تقدم كتب فقط في المنظومة الجديدة ولكنها منظومة متكاملة تحتوي علي مصادر تعلم تغني الناس عن جميع ما يشتكون منه في المناهج .

وأوضح طارق شوقي ، إن المنصات تقدم كل ما يحتاجه الطلاب ، مؤكدا أن اللجوء للسوشيال ميديا عشان تيرند ليس المكان الأمثل لمناقشة قضية أكاديمية .

وتابع : إن المؤسسة التعليمية هي المنوطة بوضع المناهج وطرق التقييم والطرف المتعلم منوط بالالتزام بالتعليمات للوصول إلي النتيجة المرجوة ونقدم التعليم كما يجب أن يكون وليس كما يطلبه المستمعون .