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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد اليوم 16 نوفمبر.. اكتشف برجك مخبي لك إيه

الأبراج
الأبراج

لا يزال القمر يتنقل في برج الحوت لغاية منتصف النهار لتتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج الحمل حاملا معه أجواء أكثر من رائعة لكل من مواليد الحمل الأسد والقوس..

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للعازب والمتزوج.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك


مواليد اليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني نوفمبر من برج العقرب

يستطيع مولود اليوم من برج  العقرب مفاجأة المحيطين به إلى حد كبير، بمن فيهم الذين يعتقدون أنهم يجيدون فهمه تماماً. هادئ ومتحفظ، ويميل عادة إلى الانسجام مع عمله. ينجز ما هو مطلوب منه بفاعلية من دون التذمر إطلاقاً، ويعتمد الأسلوب المنهجي في حل المشاكل. قادر على مواجهة شتى الظروف، ويمتاز بالمرونة والجَلَد. يستطيع العمل بكدّ لساعات عدة في ظروف تجبر الآخرين على الانسحاب أو الاستسلام. لا يعتبر مولود العقرب نفسه صلباً، على رغم تحمله الشدائد.
 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 16 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس للغاية، ولديك موهبة تحليلية وطبيعة متحفظة.. أنت أيضا تهتم بانتقاء أصدقائك وتنفعك بصيرتك في أحيان كثيرة.

 

نصيحة: 
 

هذا الوقت يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل.. قد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك

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