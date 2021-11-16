للعازب والمتزوج.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج ماجي فرح، توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 للعازب والمتزوج.









حظك اليوم برج #الحمل بتاريخ 16- 11- 2021

هناك مجموعة من الأصدقاء يتجاهلونك تماما فلا تجعل هذا الأمر يؤثر على أعصابك وحاول أن تفي بكل الالتزامات. تكمل اليوم المشروعات طويلة الأجل التى أجلتها منذ الأسبوع الماضي حتى تتمكن من تحقيق الأرباح والتقدم نحو الأهداف، ولكن احذر من التحامل على نفسك حتى لا تصاب بالإرهاق.



حظك اليوم برج الحمل للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



ربما يقدم لك اليوم عرض مغر لدرجة انك لا يمكن أن ترفضه ولكن لا بد أن تنظر إلى كل الأمور المحيطة قبل أن تتخذ أي قرار. اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق.



حظك اليوم برج الحمل للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



يوم عظيم للأزواج، لذا استمتع بكل لحظة تمر بها من الرومانسية والانسجام. إذا كنت علي علاقة مع مولود الثور، يجب ان تعلم ان كل العلاقات بما فيها علاقتك العاطفية تحتاج الي الوقت للوصول الي الاستقرار المنشود. لا تستسلم!.

حظك اليوم برج #الثور بتاريخ 16- 11- 2021



قد تعانى اليوم من الحالة النفسية السيئة التى تدفعك إلى الانكماش والتراجع، وتبدأ فى البحث عن العلاقة العاطفية التى تساعدك على الاستقرار. تطرأ اليوم بعض الأحداث التى تؤثر سلبيا على معنوياتك، ولكن لن يتسبب ذلك فى أى أضرار، بادر بالبحث عن الحلول المناسبة لتلك المشكلات العابرة.

حظك اليوم برج الثور للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



قد تجد صعوبة في التواصل مع الآخرين ولكن هذا ليس مبررا للاستسلام للعزلة والوحدة وتأكد أنك ستصل إلى لغة حوار مشتركة بالاحتكاك والتدريب. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة.



حظك اليوم برج الثور للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



قد تشعر اليوم بقليل من التشاؤم والخوف ممن حولك وتريد الجلوس وحيدا لبعض الوقت لإيجاد مخرج لما تشعر به. إذا كنت منجذبا لمولود برج الحوت يمكنك ان تتوقع أمسية غير عادية، خيالات وتصورات تفوق طاقة احتمالك العاطفي.

حظك اليوم برج #الجوزاء بتاريخ 16- 11- 2021



عليك أن تتوخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشىء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم. قد تحتاج إلى صيانة بعض الأجهزة المنزلية أو أن بعضها فى حاجة إلى التغيير نهائيا.

حظك اليوم برج الجوزاء للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



لا تتنازل عن العقل عند اتخاذ قراراتك كي لا تندم. سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابيًا على من هم حولك، وبالتالي، المشروعات المشتركة مع الأصدقاء الجيدين هي ما وصفه الطبيب لحالتك.

حظك اليوم برج الجوزاء للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



لكي تعيش في بهجة وتطور قدراتك الإبداعية، حاول ان تكون أقل أنانيةً، وتوقف عن توقع الكثير من الآخرين. هل لديك اختيار بين مولودي برج القوس والثور؟ تذكر انه في بعض الأحيان، يتصرف القوس بطريقة خبيثة، وانت تكره بشدة هذا السلوك غير اللائق.

حظك اليوم برج #السرطان بتاريخ 16- 11- 2021



تحتاج اليوم إلى الاهتمام بالشريك واستخدام المرونة فى التعامل معه، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام. قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التى يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.

حظك اليوم برج السرطان للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



رغم أنك تبدو اليوم في حالة مزاجية متقلبة ولكنك تحاول أن تتغلب عليها وتظهر بشكل طبيعي. الآراء قد تختلف ولكن عليك أن تتجنب الدخول في نقاش لأنه قد يكون حادا ويتحول في النهاية إلى خلاف كبير.

حظك اليوم برج السرطان للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



علاقتك العاطفية ما بين الصعود والهبوط في الآونة الأخيرة، واسلوبك الحاد في التعامل يجعل الحبيب في حالة قلق مستمر. هل لديك اختيار بين برجي الأسد والحمل؟ ستستطيع بفطرتك التعرف علي الأشخاص المزعجين، ثق في غريزتك لا أكثر.

حظك اليوم برج #الأسد بتاريخ 16- 11- 2021



قد تقرر اليوم عدم الخروج وتفضل الجلوس فى المنزل، وتبدأ فى استعادة ذكريات وأحداث الماضي الجميلة. على صعيد العمل، تشعر بالتفاؤل والحيوية والحماس ما يجعلك تستغل الوقت للتخطيط لمستقبلك المهني، هذا الأمر يساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة وبشكل جيد.

حظك اليوم برج الأسد للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



لا تجلس الليلة في المنزل بمفردك واتصل بأصدقائك وادعوهم لزيارتك وقضاء سهرة لطيفة معك. تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها.

حظك اليوم برج #الأسد للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



علاقتك الحالية تشعرك بخيبة الأمل، ولكن هذا لا يعني انه يجب ان تفقد الأمل في الاستقرار وعودة الامور الي طبيعتها مرة أخرى. وئام كبير بينك وبين مولود برج الثور، الفترة المقبلة ستكون مشغولا باستكشاف الأوضاع الجديدة مع الحبيب التي ستزيد الانسجام بينكما للأبد.

حظك اليوم برج #العذراء بتاريخ 16- 11- 2021



تساعدك الظروف اليوم على لم شمل العائلة مرة أخرى وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب لتقضى معه أجمل الأوقات المفعمة بالحب والرومانسية. تشعر اليوم بالهدوء التام وترى تجمع الأصدقاء حولك ما يساعدك على فتح صفحة جديدة من العلاقات الراقية مع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



اهتم بحياتك العاطفية بقدر اهتمامك بحياتك العملية كي لا تندم بعد مرور العمر. ستتم إعادة بحث وتقييم أرائك أو أعمالك. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.



حظك اليوم برج العذراء للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



مفتاح علاقتك اليوم هو الحنان، والنجوم تدعمك وستجعلك مفعما بالطاقة والحيوية. التواصل مع مولود برج الدلو مفيد لخلق هدوء ووئام بينكما, لا تحاول ان تجعل علاقتكما تسير في اتجاه الملل والروتين.

حظك اليوم برج #الميزان بتاريخ 16- 11- 2021



سوف تشعر بالسعادة البالغة وتنتابك حالة شديدة من الفرح نتيجة تحسن وضعك المالى، هذا الأمر الذى سيساعدك على إنجاز الكثير من الأمور الشخصية التى كنت تسعى إليها ولكن لم تأت الفرصة، من الممكن أن تكتشف أن لديك موهبة جديدة تساعدك على إدارة تلك الأموال بشكل جيد.

حظك اليوم برج الميزان للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



ربما يكون اليوم من أصعب الأيام التي تواجهها بسبب بعض المشاكل التي تواجهها والتحديات التي تتعرض لها ولكن تأكد أنك بإمكانك أن تتخطى كل هذه الصعاب. عند اتخاذك القرار لا تناقشه وتمسك بقراراتك لأنها هي القرارات السديدة.

حظك اليوم برج الميزان للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



قدراتك الإبداعية تكون عادة أداتك لإغراء الحبيب، لا تقلق ستنجح في إرسال رسائل مثيرة إليه. إذا كان الحبيب مولود برج العذراء، فلا تكن خائفا حتى إذا لم تكن علاقتكما مثالية، فالحبيب ليس لديه ما يقوله، فمن الحكمة والذكاء ان تعرف ان الكمال لله وحده.

حظك اليوم برج #العقرب بتاريخ 16- 11- 2021



تعيش حالة واضحة من الحب نتيجة مصارحة الحبيب لك بمشاعره الرقيقة تجاهك، استغل تلك الظروف لتحسين العلاقة بينكما فأنت شخص محبوب جدا. تتلقى اليوم بعض الاتصالات التى تدعمك وتساعدك فى مجال العمل، حاول استغلال تلك الفرص لفتح صفحة جديدة مع من حولك من الزملاء.

حظك اليوم برج العقرب للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



لا تتوقع اليوم أن يكون لديك سهرة مختلفة لذا من الأفضل أن ترتاح قليلا في المنزل بعيدا عن الضوضاء والزحام. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر، بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منها بدروس.

حظك اليوم برج العقرب للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



اليوم علاقتك العاطفية من أهم أولوياتك، ستعرف ما الذي يجعلك سعيدا وما ستحققه انت والحبيب من رغبات. علاقة تفاهم وانسجام كبير بينك وبين مولود العقرب تجعلك تنسى كل المشاكل التي تمر بها والتي لا تعرف كيفيه حلها. اعتمد علي الحبيب في استعادة الهدوء لحياتك.

حظك اليوم برج #القوس بتاريخ 16- 11- 2021



قد تفكر فى الانتقال من المكان الذى تعيش فيه خلال الفترة المقبلة، ولكنك تتعرض اليوم لبعض الأحداث التى تجعلك تغير رأيك، ربما يأتى أحد الأشخاص المفضلين لديك ليعيش فى نفس المكان وأنت ترغب فى العيش بجواره.

حظك اليوم برج القوس للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



امنح الشخص الذي تحبه قليلا من الحرية وستجد منه في المقابل احتراما وتقديرا. العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل على أنها تحديات.

حظك اليوم برج القوس للمتزوجين بتاريخ 16- 11- 2021



اليوم عليك تجديد علاقتك العاطفية بالرحمة والسكينة والمودة. واحترام المساحة الشخصية بينك وبين الحبيب. هل تربطك علاقة مع مولود الجدي؟ حاول تقيم الصفات الإيجابية خاصة مع بداية علاقة جديدة. النجوم تتوقع لك علاقة واعدة.

حظك اليوم برج #الجدي بتاريخ 16- 11- 2021



تدخل اليوم مرحلة جديدة فى الحياة العاطفية تساعدك على تحقيق الأهداف التى كنت تسعى إليها فى الفترة الماضية وتتمنى تحقيقها. تواجه اليوم بعض الأحداث والأمور الجديدة فى مجال العمل وتلقى الدعم من أصحاب العمل لما تقدمه من خطط وأفكار جديدة لهم تفيد الصالح العام للشركة.

حظك اليوم برج الجدي للعازبين بتاريخ 16- 11- 2021



حاول أن تفكر اليوم بشكل إيجابي، وإذا اقترح عليك أحد أصدقائك أن تذهب معه في رحل

الجدي



#أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنيا : تشعر بالقلق والخوف من عدم تحقيق بعض أهدافك ، اطمأن انك في بداية طريق النجاح والزمن سيبين أن كل شيء يسير وفق تحقيق ما تريد.

عاطفياً : تحاول فرض سيطرتك على الشريك أو الحبيب بطريقة ذكية وناعمة ولكنه يكتشف ذلك ويشعر بالحزن لأنه يحبك كثيرا .

#الدلو



#أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنيا : تشعر اليوم بالقوة والثقة بالنفس وتكون في غاية النشاط لبناء مستقبل جيد وآمن ويزداد حماسك لتحقيق الأفضل .

عاطفياً : تعيش الهدوء والاستقرار العاطفي بعد فترة من المعاناة والخلافات السطحية مع الطرف الآخر .

#الحوت



#أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنيا : توكل إليك مهمة تحتاج للتركيز والخبرة فتنجزها بنجاح وتنال تقدير الجميع وتحصل على مكافأة مادية .

عاطفياً : تكون علاقتك العاطفية قائمة على الحب والاحترام المتبادل مع الطرف الآخر وسوف تنسيك كل ما عانيته من عذاب ومرارة في صراعك من أجل الأفضل .