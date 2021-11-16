عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر ومواصفات سيارة byd أتوماتيك 2022

سيارة TVR ساجاريس
سيارة TVR ساجاريس هي سيارة رياضية من إنتاج شركة TVR البريطان

كشفت شركة الأمل الوكيل المحلي لعلامة byd التجارية الصينية في مصر عن السيارة السيدان الجديدة byd اتوماتيك موديل 2022 بشكل رسمي داخل السوق المصري ، و ذلك بعد توقف دام لعده سنوات بسبب بعض المشاكل و لكن عادت العلامة التجارية مره آخرى بشكل جديد و مميز و بتجهيزات أكثر قوة من أي وقت مضى.

- التجهيزات الميكانيكية لسيارة byd اتوماتيك موديل 2022


تستمد سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي ، يستطيع توليد قوة تصل الى 108 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل الى 145 نيوتن/متر ، و ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات من نوع CVT بنظام جر أمامي ، و يصل متوسط استهلاك الوقود الى 5.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ ساعة في خلال 12.1 ثانية.

- مواصفات سيارة byd اتوماتيك موديل 2022


جُهزت سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 بباقة مميزة من التجهيزات القوية الخارجية مثل شبكة أمامية ذات طابع أنيق و راقي مصنوعة من الكروم ، و مصابيح LED أمامية و خلفية ، و مرايات جانبية و نوافذ كهربائية، بالأضافة لجنوط رياضية بقياس 15 بوصة.

 

و داخلياً تميزت سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 بمقصورة أمامية مريحة و أنيقة تضم مجموعة من وسائل الترفية و الأتصالات المتقدمة ، مثل نظام ملاحة متطور لمساعة السائق ، و عجلة قيادة متعددة الوظائف ، و مكيف هواء ، و نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت ، و راديو و بلوتوث و مدخل AUX ، و تتميز الفئة الثانية بكل ما سبق بالأضافة لفتحة سقف تعمل بالكهرباء و شاشة بقياس 8 بوصة و كاميرا خلفية و حساسات للركن.

- عيبوب سيارة byd اتوماتيك موديل 2022


يعد أرتفاع سعر سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 أحد أقوى عيوب السيارة مقارنتاً بغيرها من السيارات المنافسة ، بالأضافة لضعف عزل الضوضاء في مقصورتها الداخلية ، و ضعف قدرة الثبات الديناميكي أثناء التسارع ، و ارتفاع جسم السيارة عن سطح الأرض غير متناسق مع أرتفاع المطبات الموجودة بكثرة في الشوارع المصرية مما سيؤدي لاحتكاكها من الأسفل.

 

- سعر سيارة سيارة byd اتوماتيك موديل 2022


سيارة سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 الفئة الأولى يبلغ سعرها 235.000 جنيه 
سيارة سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 الفئة الثانية يبلغ سعرها 245.000 جنيه

السوق المصري الشوارع مصري الكهرباء محرك رباعي الاسطوانات byd موديل 2022

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في مصر

فيراري F8 تريبوتو تحصل على ترقيات خارقة وعجلات من الذهب عيار 24

فيراري تكشف عن سيارة BR20 الوحيدة والفريدة من نوعها

بفضل تعديلات مانسوري وMTM.. أودي RS6 أفانت تتحول لسيارة خارقة

كيف بدأت؟.. قصة نجاح عملاق صناعة السيارات الرياضية الفاخرة "لامبورجيني"

بورشة تقوم بتوسيع متحفها الرقمي تحت اسم 50 عاماً من التطور والنجاح

ريدفورد لوتس تايب 62-2 الرياضية تتألق بمقصورة فاخرة وحزمة ترقيات جديدة

تسريب مواصفات تسارع شيفرولية كورفيت Z06 موديل 2023

ترشيحاتنا

صلاة يستجاب دعاؤها من المسلمين وغيرهم .. الإفتاء توضح

نشرة أخبار العالم: حدث أمني خطير في البحر المتوسط.. أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة إثيوبيا فورا.. اكتشاف سلالة جديدة مرعبة لـ كورونا

رضا عبدالعال : كيروش تعامل أمام الجابون بعشوائية.. ولا يصلح لمنتخب مصر

لجنة الزمالك ترفض تجديد عقود لاعبي فريق كرة القدم

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

التضخم يرفع الذهب أمام الدولار.. وأسعار الفائدة لعبة البنوك المركزية المفضلة بعد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ