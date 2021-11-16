تعرف على سعر ومواصفات سيارة byd أتوماتيك 2022

كشفت شركة الأمل الوكيل المحلي لعلامة byd التجارية الصينية في مصر عن السيارة السيدان الجديدة byd اتوماتيك موديل 2022 بشكل رسمي داخل السوق المصري ، و ذلك بعد توقف دام لعده سنوات بسبب بعض المشاكل و لكن عادت العلامة التجارية مره آخرى بشكل جديد و مميز و بتجهيزات أكثر قوة من أي وقت مضى.

- التجهيزات الميكانيكية لسيارة byd اتوماتيك موديل 2022



تستمد سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي ، يستطيع توليد قوة تصل الى 108 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل الى 145 نيوتن/متر ، و ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات من نوع CVT بنظام جر أمامي ، و يصل متوسط استهلاك الوقود الى 5.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ ساعة في خلال 12.1 ثانية.

- مواصفات سيارة byd اتوماتيك موديل 2022



جُهزت سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 بباقة مميزة من التجهيزات القوية الخارجية مثل شبكة أمامية ذات طابع أنيق و راقي مصنوعة من الكروم ، و مصابيح LED أمامية و خلفية ، و مرايات جانبية و نوافذ كهربائية، بالأضافة لجنوط رياضية بقياس 15 بوصة.

و داخلياً تميزت سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 بمقصورة أمامية مريحة و أنيقة تضم مجموعة من وسائل الترفية و الأتصالات المتقدمة ، مثل نظام ملاحة متطور لمساعة السائق ، و عجلة قيادة متعددة الوظائف ، و مكيف هواء ، و نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت ، و راديو و بلوتوث و مدخل AUX ، و تتميز الفئة الثانية بكل ما سبق بالأضافة لفتحة سقف تعمل بالكهرباء و شاشة بقياس 8 بوصة و كاميرا خلفية و حساسات للركن.

- عيبوب سيارة byd اتوماتيك موديل 2022



يعد أرتفاع سعر سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 أحد أقوى عيوب السيارة مقارنتاً بغيرها من السيارات المنافسة ، بالأضافة لضعف عزل الضوضاء في مقصورتها الداخلية ، و ضعف قدرة الثبات الديناميكي أثناء التسارع ، و ارتفاع جسم السيارة عن سطح الأرض غير متناسق مع أرتفاع المطبات الموجودة بكثرة في الشوارع المصرية مما سيؤدي لاحتكاكها من الأسفل.

- سعر سيارة سيارة byd اتوماتيك موديل 2022



سيارة سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 الفئة الأولى يبلغ سعرها 235.000 جنيه

سيارة سيارة byd اتوماتيك موديل 2022 الفئة الثانية يبلغ سعرها 245.000 جنيه