منتخب مصر في التصنيف الثاني.. اعرف منافسي الفراعنة بـ تصفيات المونديال

أُسدل الستار على منافسات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر عن قارة إفريقيا، حيث تأهلت 10 منتخبات للدور الثالث، على رأسهم منتخب مصر الوطني.

منتخب مصر احتل صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، وكان قد حسم تأهله منذ الجولة الماضية، لكنه انتظر نتائج تلك الجولة، لمعرفة ما إذا كان سيتواجد في التصنيف الأول أو الثاني.

وحملت نتائج مباريات الأمس، تأهل منتخبات الجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون، ليتأكد تواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني.

من سيواجه المنتخب المصري في الدور الثالث؟



ووفقا لذلك التصنيف، تأكد مواجهة منتخب مصر لأحد منتخبات التصنيف الأول وهي:

الجزائر

السنغال

نيجيريا

تونس

المغرب

وسيلعب المنتخب المصري أمام أي من المنتخبات السابقة مباراتي ذهاب وإياب، لتحديد المتأهل للمونديال.

وستُقام القرعة في شهر ديسمبر المقبل على هامش بطولة كأس العرب.

تصريحات كيروش بعد تأهل المنتخب

قال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لـ منتخب مصر، إن الفراعنة استحقوا الفوز على الجابون في الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم.

ونجح منتخب مصر في إنهاء مشواره بدور المجموعات في تصفيات كأس العالم بانتصار على الجابون بثنائية مقابل هدف وحيد.

وأبدى كيروش رضاه عن مستوى منتخب مصر أمام الجابون، قائلًا: "خلقنا فرصًا عديدة في المباراة وحصل بعض اللاعبين على فرصة للمشاركة دوليًا بقميص منتخب مصر".

وواصل كيروش حديثه: "استحقينا الفوز بالمباراة واستفدنا منها بالشكل المثالي من خلال إدخال بعض اللاعبين الجدد للمشاركة مع الفريق والحصول على خبرات دولية".

وعن مشوار المنتخب في التصفيات، أوضح كيروش: "خضنا 4 مباريات نجحنا خلالها في الفوز بـ3 منها وهذا أمر جيد للغاية كما أننا لم نتلق أي هزيمة".

وأكد كيروش أنه فضل إراحة 4 لاعبين لحمايتهم من إنذار إضافي: "هناك 4 لاعبين لم يشاركوا بسبب البطاقة الصفراء لأننا نحتاجهم في المباريات المقبلة".

وأشاد كيروش بالبدلاء، قائلا: "أمر جيد أن يدخل البدلاء بحالة مميزة ويستطيعون تغيير الأداء وهذا يدل أنهم في كامل تركيزهم".

وانتقل كيروش للحديث عن المرحلة المقبلة: "سنعمل على التحضير بشكل مختلف للمرحلة المقبلة، لأنها الأهم، لم نحقق أي شيء بعد".

ورفض كيروش التعليق على عدم لعب منتخب مصر أي مباراة ودية في شهر يونيو، قائلا: "هذا ليس عملي، ولا يهمني أن أعود للماضي، لا أرغب في الحديث عن شيء من الماضي ونركز في المستقبل".

وعن رهانه على بعض الأسماء الشابة، أجاب كيروش: "راهنت على إمام عاشور ومروان حمدي وأحمد ياسين، الكل سيكون له فرصة للمشاركة وإثبات نفسه وسيكون لهم دور معنا".

وكشف كيروش أنه تعامل مع المباراة على أنها تحضيرية: "المباراة كانت فرصة ذهبية للتحضير لكأس العرب وإعطاء فرصة لبعض الشباب للشعور بإحساس اللعب الدولي وأن هناك 90 مليونًا يقومون بمتابعته".