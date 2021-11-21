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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج من السيت 20 إلى الجمعة 26

الأبراج
الأبراج

 كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج الاسبوعية من يوم السبت 20 إلى الجمعة 26 نوفمبر. 

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حظك اليوم السبت 20 نوفمبر مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17- 11- 2021 اكتشف ما يخبئه برجك


#الحمل


مهنياً: يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى.
عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة الى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه.
صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة.
#الثور
مهنياً: التحقيق الشفاف والمهني يحرك أموراً في مجال العمل ولحسن الحظ أن سجلك النظيف يشكل نقطة جيدة في مصلحتك. 
عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات.
صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين.
#الجوزاء 
مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تطوي صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة
عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة .
صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.
#السرطان
مهنياً: التراجع بعض الشيء لا يعني أنه لا يبشر بالأفضل، بل يطلب إليك التأني والانتباه إلى معنوياتك وتخفيف النمط.
عاطفياً: يحمل هذا اليوم ظروفاً سهلة وقد يعيد لمّ الشمل ويقرّب المسافة بينك وبين الحبيب.
صحياً: عليك تجنّب مجاري الهواء لأنك تكون أكثر حساسية للبرد والأمراض.
#الاسد 
مهنياً: يوم مهم جدا لتحضير بعض الملفات والاستعداد لبعض الانجازات تكون افكارك واضحة واستعداداتك كبيرة
عاطفياً: تحتاج اعتباراً من اليوم الى الاهتمام بالشريك، والى المرونة في التعاطي معه بعيداً عن الاستفزاز.
صحياً: عليك تفادي مسارب الهواء والحرارة المتقلبة لأن خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهله.
#العذراء
مهنياً: الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلباً في معنوياتك لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر.
عاطفياً: قد تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا انك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة.
صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية.
#الميزان
مهنياً: يوم جيد جدا هوائي يامتياز يشجعك على الاستمرار لتحقيق غاياتك وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول.اسبوع جيد انت الاقوى والاسرع والانشط
عاطفياً: يشير هذا اليوم الى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع مالية ومادية. 
صحياً: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط.
#العقرب
مهنياً: يوم واعد وغني بالايجابيات الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جداً ومناسبة تماما لطموحاتك.
عاطفياً: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة.
صحياً: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية.
#القوس 
مهنياً: سيكون بانتظارك في هذا اليوم مشاكل وخلافات ركود وخيبة امل زعل لا تتصرف بانفعال وان لا تخضع لاي ابتزاز.
عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة.
صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.
#الجدي 
مهنياً: تعيش يوم ايجابيا يحمل معه اخبارا مهمة مسالة بيع او شراء او تحضير لمفاوضات او انتائج امتحانات مهمة الجو الفلكي يخدم مصالحك مئة بالمئة
عاطفياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي وحل الأمور العالقة.
صحياً: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش.
#الدلو
مهنياً: سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة انفراجات وحلحلة في كافة المجالات في الامتحانات على انواعها مهنية واكاديمية
عاطفياً: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجاً امام علاقة ناشئة.
صحياً: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس.
#الحوت 
مهنياً: يسجل هذا اليوم بعض التراجع في ميزان الربح، وتثار بعض المواضيع المتعلقة برسوم وديون وعملية إرث.
عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر وسانده وقف الى جانبه لحل بعض القضايا.
صحياً: عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك.

الحمل مهنيا عاطفيا الثور السرطان الاسد

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