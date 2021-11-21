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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 فوائد غير متوقعة لتناول السمك البوري

فوائد السمك
فوائد السمك

السمك البوري من أكثر أنواع السمك اللذيذة والخفيفة، كما أن السمك البوري يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

 

كما يستخدم محتوى الكربوهيدرات الموجود في البوري كمصدر للطاقة يمكنه تلبية الاحتياجات الغذائية المنتظمة للجسم، وتلعب الكربوهيدرات دورًا حيويًا في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم. 

 

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فوائد السمك البوري والكوليسترول

كما أن السمك البوري ليس فقط لذيذًا ، ولكنه مفيد أيضًا للجسم كله، فهي غنية جدًا بالفيتامينات والمعادن والمستخلصات، ونسبة الكتلة لهذه المواد تصل إلى 4.5٪. محتوى العناصر الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأداء الطبيعي للجسم:

الفيتامينات - أ ، ب ، هـ ، ب 1 ، ب 12 ؛
المعادن - المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والفوسفور والحديد والكلور والكبريت ، وما إلى ذلك ؛
المستخلصات - الكولين ، الكرياتين ، الإينوزيتول ، حمض اللاكتيك ، الجليكوجين ، إلخ.

 

الكوليسترول الجيد جزء حيوي من نظام المناعة لدينا لحمايتنا من الأمراض المختلفة وتوفير الشفاء العاجل، وتحتوي جميع الأطعمة من أصل حيواني على الكوليسترول، وتشمل الأطعمة الغنية بالكوليسترول زيت كبد سمك القد والأسماك (السلمون والسردين والماكريل) والزبدة والقشدة والعديد من الأطعمة الأخرى الذي يمكن أن يفيد الصحة.

 

كما يجب أن تقلل من الأطعمة الجاهزة إلى مرة واحدة في الأسبوع (مثل المعجنات والفطائر والبيتزا والرقائق الساخنة والأسماك المقلية والهامبرغر وأطباق المعكرونة الكريمية).

قلل من تناول الوجبات الخفيفة المالحة والدهنية والسكرية إلى مرة واحدة في الأسبوع (بما في ذلك رقائق البطاطس والكعك والمعجنات والبسكويت والمصاصات والشوكولاتة).

تناول الكثير من الخضار - استهدف الحصول على 5 حصص من الخضار كل يوم، (حصة واحدة ½ كوب من الخضار المطبوخة).

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