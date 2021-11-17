يرفع الكوليسترول أم لا.. اعرف فوائد السمك البوري

السمك البوري من أكثر أنواع السمك اللذيذة والخفيفة، كما أن السمك البوري يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

كما يستخدم محتوى الكربوهيدرات الموجود في البوري كمصدر للطاقة يمكنه تلبية الاحتياجات الغذائية المنتظمة للجسم، وتلعب الكربوهيدرات دورًا حيويًا في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

1- البوري والكوليسترول

البوري ليس فقط لذيذًا ، ولكنه مفيد أيضًا للجسم كله، فهي غنية جدًا بالفيتامينات والمعادن والمستخلصات، ونسبة الكتلة لهذه المواد تصل إلى 4.5٪. محتوى العناصر الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأداء الطبيعي للجسم:

الفيتامينات - أ ، ب ، هـ ، ب 1 ، ب 12 ؛

المعادن - المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والفوسفور والحديد والكلور والكبريت ، وما إلى ذلك ؛

المستخلصات - الكولين ، الكرياتين ، الإينوزيتول ، حمض اللاكتيك ، الجليكوجين ، إلخ.

الكوليسترول الجيد جزء حيوي من نظام المناعة لدينا لحمايتنا من الأمراض المختلفة وتوفير الشفاء العاجل، وتحتوي جميع الأطعمة من أصل حيواني على الكوليسترول، وتشمل الأطعمة الغنية بالكوليسترول زيت كبد سمك القد والأسماك (السلمون والسردين والماكريل) والزبدة والقشدة والعديد من الأطعمة الأخرى الذي يمكن أن يفيد الصحة.

2- الأكلات التي تنزل الكوليسترول

يمكن أن يؤدي تغيير الأطعمة التي تتناولها إلى خفض نسبة الكوليسترول لديك وتحسين نسبة الدهون العائم في مجرى الدم، كما تعد إضافة الأطعمة التي تخفض LDL ، الجزيئات الضارة التي تحمل الكوليسترول والتي تساهم في انسداد الشرايين ، أفضل طريقة لتحقيق نظام غذائي منخفض الكوليسترول.

الأطعمة المختلفة تخفض الكوليسترول بطرق مختلفة، يقدم البعض الألياف القابلة للذوبان ، والتي تربط الكوليسترول وسلائفه في الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم قبل أن تدخل الدورة الدموية، ويمنحك بعض الأطعمة الدهون المتعددة غير المشبعة ، والتي تخفض LDL مباشرة، وبعضها يحتوي على الستيرولات والستانولات النباتية التي تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول.

الفاصوليا: الفاصوليا غنية بالألياف القابلة للذوبان بشكل خاص، كما أنها تستغرق بعض الوقت حتى يهضمها الجسم ، مما يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد الوجبة، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الفاصوليا غذاء مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. مع وجود العديد من الخيارات - من الفاصوليا البحرية والفاصوليا إلى العدس ، والبازلاء.

الباذنجان والبامية: هذان النوعان من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية هما مصدران جيدان للألياف القابلة للذوبان.

المكسرات: تشير مجموعة من الدراسات إلى أن تناول اللوز والجوز والفول السوداني وأنواع المكسرات الأخرى مفيد للقلب، ويمكن أن يؤدي تناول 2 أوقية من المكسرات يوميًا إلى خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة بشكل طفيف ، بنسبة 5٪. تحتوي المكسرات على عناصر غذائية إضافية تحمي القلب بطرق أخرى.

زيوت نباتية: استخدام الزيوت النباتية السائلة مثل الكانولا وعباد الشمس والقرطم وغيرها بدلاً من الزبدة أو السمن عند الطهي أو على المائدة يساعد على خفض LDL.

تفاح ، عنب ، فراولة ، حمضيات. هذه الفاكهة غنية بالبكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تخفض LDL.

الأطعمة المدعمة بالستيرولات والستانولات: تعمل الستيرولات والستانولات المستخرجة من النباتات على زيادة قدرة الجسم على امتصاص الكوليسترول من الطعام، تقوم الشركات بإضافتها إلى أطعمة تتراوح من المارجرين وألواح الجرانولا إلى عصير البرتقال والشوكولاتة، كما أنها متوفرة كمكملات غذائية، يمكن أن يؤدي الحصول على 2 جرام من الستيرولات النباتية أو الستانول يوميًا إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار بنحو 10٪.

3- الفوسفات والسمك البوري

السمك البوري من الأسماك المستخدمة في الأطعمة المقلية والمخبوزة والمملحة والمدخنة ، ولكن أيضًا في تكوين الأطعمة والخضروات والشوربات، السمك البوري ذو رائحة عطرية ورائعة للغاية ، ولونه ذهبي متلألئ بسبب احتوائه على الدهون، ولكنه من الأطباق الصحية، وهذه السمكة جزء من نظام غذائي متوازن والعديد من الحميات الغذائية ، لأنها على الرغم من محتواها من الدهون فهي منخفضة السعرات الحرارية، هذه الطريقة لفقدان الوزن والحفاظ على الوزن لذيذة وممتعة للغاية ، للحفاظ على نظام غذائي يعتمد على أطباق البوري لفترة طويلة دون الإضرار بالصحة.

ويمكن أن يؤدي تناول الأسماك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع إلى خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة بطريقتين: عن طريق استبدال اللحوم التي تحتوي على دهون مشبعة تعزز البروتين الدهني منخفض الكثافة ، ومن خلال توفير دهون أوميغا 3 التي تخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة، تقلل أوميغا 3 من الدهون الثلاثية في مجرى الدم وتحمي القلب أيضًا من خلال المساعدة في منع ظهور إيقاعات القلب غير الطبيعية.

healthbenefitstimesالمصدر

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