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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الجمبري والكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول

الكوليسترول مادة دهنية توجد في الدم، وهناك نوعان رئيسيان يعرفان باسم الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول السيئ (LDL).

ولتقليل مستويات "الكوليسترول الضار" لديك ، اختر مجموعة متنوعة من الأطعمة من المجموعات الغذائية ، وقلل من الوجبات السريعة والدهنية والمالحة والوجبات السريعة.

ويجب أن تستبدل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة بتلك التي تحتوي على الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة عن طريق اختيار الدهون والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الكانولا والمكسرات والبذور والأسماك والأفوكادو.

قم بتضمين الأطعمة التي تحتوي على الألياف عن طريق اختيار الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور كل يوم.

افحص الكوليسترول والدهون الثلاثية من قبل طبيبك بانتظام.

 

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حفنة من الفستق تخفض مستوي الكوليسترول بنسبة 10% بالجسم

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خمس فواكه غنية بالألياف والبكتين تساعد في خفض مستويات الكوليسترول

 

1- الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة (غير الصحية) ما يلي:

قطع اللحم الدهنية
منتجات الألبان كاملة الدسم (مثل الحليب والقشدة والجبن والزبادي)
وجبات سريعة مقلية
الأطعمة المصنعة (مثل البسكويت والمعجنات)
الأطعمة الجاهزة (مثل الهامبرغر والبيتزا)
زيت جوز الهند
زبدة.
تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة (غير الصحية) ما يلي:

الأطعمة المقلية
المخبوزات (مثل الفطائر والمعجنات والكعك والبسكويت)
زبدة.

2- الأكلات التي تنزل الكولسترول

التزم بنظام غذائي متنوع وصحي ، وجرب هذه النصائح لمساعدتك على إدارة الكوليسترول لديك:

1- قلل من الأطعمة الجاهزة إلى مرة واحدة في الأسبوع (مثل المعجنات والفطائر والبيتزا والرقائق الساخنة والأسماك المقلية والهامبرغر وأطباق المعكرونة الكريمية).

2- قلل من تناول الوجبات الخفيفة المالحة والدهنية والسكرية إلى مرة واحدة في الأسبوع (بما في ذلك رقائق البطاطس والكعك والمعجنات والبسكويت والمصاصات والشوكولاتة).

3- تناول الكثير من الخضار - استهدف الحصول على 5 حصص من الخضار كل يوم، (حصة واحدة ½ كوب من الخضار المطبوخة).

4- اختر الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب والمعكرونة والأرز والمعكرونة.

5- تناول وجبة خفيفة من المكسرات العادية غير المملحة والفاكهة الطازجة (كما يفضل تقديم حصتين من الفاكهة يوميًا).

6- قم بتضمين البقوليات (أو البقول) - مثل الحمص والعدس والبازلاء) والفاصوليا المطبوخة  في وجبتين على الأقل في الأسبوع.

7- استخدم المواد القابلة للدهن والسمن النباتي المصنوع من الدهون الصحية غير المشبعة (مثل زيت الكانولا أو عباد الشمس أو زيت الزيتون البكر الممتاز) بدلاً من تلك المصنوعة من الدهون المشبعة (مثل الزبدة وزيت جوز الهند والقشدة).

3- مريض الكولسترول ماذا يأكل

1- استخدم مرق السلطة والمايونيز المصنوع من الزيوت - مثل زيت الكانولا وعباد الشمس وفول الصويا والزيتون (وخاصة البكر الممتاز) والسمسم وزيوت الفول السوداني.

2- قم بتضمين 2 أو 3 حصص من الأطعمة الغنية بالستيرول النباتي كل يوم (على سبيل المثال ، السمن النباتي المخصب بالستيرول واللبن والحليب والخبز).

3- تناول من 2 إلى 3 حصص (150 جرام لكل منها) من الأسماك الزيتية كل أسبوع. 
أضف ما يصل إلى 7 بيضات كل أسبوع.

4- اختر اللحوم الخالية من الدهن (اللحوم منزوعة الدهن ، والدواجن بدون جلد) وقلل من اللحوم الحمراء غير المصنعة إلى أقل من 350 جم في الأسبوع.

5- اختر حليبًا قليل الدسم ، بدون سكر مضاف ، لبن زبادي ، أو أطعمة ومشروبات غير ألبان مضافة بالكالسيوم. 

6- قلل أو تجنب اللحوم المصنعة بما في ذلك النقانق واللحوم الباردة (مثل السلامي).

7- إذا كنت تواجه مشكلة في مستويات الكوليسترول لديك ، يمكن أن يساعدك اختصاصي التغذية على تناول طعام صحي لتلبية احتياجاتك الخاصة.

4- اللب والكوليسترول

تشير الدلائل إلى أن الستيرولات المشتقة من لب الخشب (WS) لها آثار مفيدة على أمراض القلب والأوعية الدموية، وهدفت الدراسة الحالية إلى التحقيق في نشاط الستيرولات في خفض الكوليسترول في الدم، وتأثيره على توازن الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وتم التجربة على الهامستر الذي يتغذى على نظام غذائي عالي الدهون. 

وتم تقسيم ستة وثلاثين هامستر إلى أربع مجموعات تتغذى على نظام غذائي عادي (NCD) ، نظام غذائي عالي الدهون (HFD) ، أو HFD زائد 0.1٪ أو 0.5٪ ستيرول مشتق من لب الخشب (WSL ، WSH) ، على التوالي لمدة 6 أسابيع، وكانت مستويات الكوليسترول الكلي في الدم ، والدهون الثلاثية قليلة جدا.

5- الموز والكوليسترول

يحتوي الموز على الكوليسترول ، ولكنه يحتوي على الألياف - وهي جزء من جميع جدران الخلايا النباتية، الألياف غير القابلة للذوبان هي ألياف صلبة غير قابلة للهضم وهي مهمة جدًا لصحة الجهاز الهضمي، ولا يتم هضم الألياف القابلة للذوبان أيضًا ، ولكنها تصبح لزجة عندما تتلامس مع السوائل، ويمكن لهذه المادة الشبيهة بالهلام أن ترتبط بالكوليسترول وتحمله خارج الجسم.

وتوجد الألياف القابلة للذوبان في الأطعمة النباتية أقل من الألياف غير القابلة للذوبان، وفقًا لـ Cleveland Clinic ، فإن أفضل المصادر هي:

فاصوليا
الشوفان
شعير
موز
بطاطا
تفاح
الجوافة

6- البطاطس والكوليسترول

تشير التقارير إلى أن تناول نظام غذائي غني بالألياف القابلة للذوبان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول "الضار" ، وتقوم بعمل أفضل في إدارة مستويات الكوليسترول لديك من الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المتحولة والمشبعة.

والبطاطس ليست لذيذة فقط، بل تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وألياف غير قابلة للذوبان، وتحتوي حبة البطاطس متوسطة الحجم ذات القشرة على أقل من 5 جرامات من الألياف. 

وتشير الدراسات إلى أن بعض الألياف القابلة للذوبان ترتبط بالأحماض الصفراوية، هذه مركبات تساعد في الهضم ، وهي مصنوعة من الكوليسترول، يساعد الارتباط بالأحماض على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم. 

وقد تكون الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة لأجسامنا بطرق أخرى، ومن المعروف أنها تخفض ضغط الدم والالتهابات، يمكنهم أيضًا إبطاء امتصاص السكر وتثبيت مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

 

المصدر webmd

healthline

betterhealth

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