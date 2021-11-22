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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حاولت أكون مؤثرة.. ملكة جمال مصر تكشف عن أهم أحلامها وأفضل النصائح للثقة بالنفس

ملكة جمال مصر 2021
ملكة جمال مصر 2021

احتفلت منة الله محمود عبد الهادي ملكة جمال مصر 2021، مع موقع صدى البلد الأخباري، وذلك من خلال شرحها كافة الخطوات التي قامت بها والمراحل الصعبة التي تخطها فهي من الشخصيات المتميزة والمختلفة.

 

وقالت منة الله، إنها قدمت على المسابقة قبل انتهائها بشهور قليلة، وأكملت حياتها ودراستها بشكل طبيعي حتى جاءها الرد بعد فترة قصيرة بقبولها وسوف تستكمل باقي المراحل من المسابقة التي تعتمد على المعلومات الثقافية والثقة بالنفس وغيرها الكثير بجانب زميلتها، وبعد فترة قصيرة تم الإعلان بأنها أصبحت ملكة جمال مصر.

 

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وتابعت منة، بأنها قامت بتجهيز نفسها للمسابقة، وتحضير كل شيء في فترة قصيرة قبل السفر للمسابقة التي أقيمت في مصر بمحافظة شرم الشيخ، والتي ضمت 73 متسابقة من بلدان مختلفة حول العالم.

 

وأوضحت، أنها حرصت على أن تكون مؤثرة، وتقدم أفضل ما لديها، ومحاولة وتعلم أصدقائها أشياء مختلفة وبعض الكلمات المصرية التي يمكن حفظها بسهولة.

 

وأكملت أن أصدقاءها أصبحوا يشاركوها بعض الكلمات المصرية على السوشيال ميديا مثل “وحشتينا” و “بحبك” مما دفعها إلى الشعور بالفخر والفرحة.

 

وتابعت، أن هدفها من البداية هو الحصول على المسابقة، والتأثير بلجنة التحكيم بشكل كبير بسبب أدائها وعملها بشكل جاد، وأن اختيار ملكة جمال العالم لا يتوقف على الجمال، ولكن الهدف الرئيسي من المسابقة هو التعلم والثقافة والأهداف التي تفيد بها البلاد.

 

وأوضحت منة الله، بأنها تحاول بقدر كبير تحقيق أهدافها، فهي قامت بفتح الشركة الخاصة بها، ووضعت أقدامها على بداية الطريق الذي تريد تحقيقه، وقدمت أفضل النصائح للفتيات التي تريد النجاح بشكل مستقل ومنها.

1- الحرص على التميز في الدراسة

2- تحقيق الأهداف من البداية

3- العمل بشكل جاد وفي سن صغير للتعلم شكل كاف

4- الحرص على تجربة العديد من الأعمال لتحقيق الذات

وأكدت، بأنها تريد فتح شركة للدعاية والإعلان من أجل ملكات الجمال في مصر، كم أنها تفضل المشاركة في كل شيء يخص المرأة، وأهمها المستشفيات الخيرية، وتعليم الفتيات الثقة بالنفس وتعزيزها عند جميع الفتيات، والحر على التمسك بحلمهم حتى النهاية.

 

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