على الهواء.. إعلامي يطلب من ملكة جمال مصر إزالة المكياج ونزع التاج

عرضت فضائية “العربية"، تقريرا بعنوان ملكة جمال مصر أزالت المكياج وخلعت التاج.

ووفقا للتقرير، أعتاد الإعلامي العرقي نزار الفارس مفاجأة ضيوفه بأسئلة قاسية ومحرجة، وكانت ضيفته تلك المرة ملكة جمال مصر 2021.

وبدأ الإعلامي، حوار معها بطلب إزالة مكياجها فوافقت فورا، ثم طلب منها نزع التاج.

وقالت نادين، خلال لقائها، إنها سترفض مسابقة ملكة جمال الكون إذا طلب منها إرتداء البكيني.

واللقاء أثار ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، كما تلقيث الفارس تعليقات لاذعة وإنتقادات لطرحه نفس الأسئلة التي فاجأ بها ملكة جمال أسيا.