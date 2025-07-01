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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اختبار دينو يكشف كذب شيفروليه بشأن محركها الشهير ZR1

شيفروليه
شيفروليه
عزة عاطف

كشفت شيفروليه رسميًا عن أرقام الأداء لسيارتها الخارقة الجديدة كورفيت ZR1، مؤكدة أنها تولّد 1,064 حصانًا و828 رطل-قدم من عزم الدوران بفضل محرك V8 سعة 5.5 لتر مزود بشاحنين توربينيين وعمود مرفقي مسطح. 

وتحقق السيارة تسارعًا مدهشًا من 0 إلى 96 كم/ساعة في 2.3 ثانية، وتقطع ربع الميل في 9.6 ثانية فقط بسرعة 150 ميلاً/ساعة.

لكن يبدو أن هذه الأرقام قد تكون أقل مما تخفيه حقيقة السيارة.

حقيقة النتائج المذهلة على جهاز قياس الأداء

أول نسخة تم تسليمها من ZR1 خضعت لاختبار على الدينامومتر لدى فريق Paragon Performance في آيوا، وسجلت 1,028 حصانًا عند العجلات الخلفية، وهو رقم مذهل يشير إلى أن القوة الفعلية للمحرك عند الخرج قد تتجاوز 1,180 حصانًا، اعتمادًا على خسائر نظام الدفع التي تتراوح عادة بين 10% و15%.

بحسب التسريبات، تستخدم ZR1X نظام دفع هجينًا يجمع بين محرك LT7 الجبار ومحرك كهربائي بقوة 186 حصانًا في المحور الأمامي، مما يمنحها قوة إجمالية قد تتخطى 1,350 حصانًا. 

وإذا كانت أرقام ZR1 قريبة بالفعل من 1,200 حصان، فإن شيفروليه تدخل رسميًا في سباق النخبة ضد سيارات مثل بوجاتي وريماك.

تساؤلات تثير الجدل 

رغم هذه الأرقام اللافتة، تشير شيفروليه بغرابة إلى أن نتائج الأداء قد تختلف حسب الجهاز، المناخ وطرق القياس. 

من المهم أن نضع في الاعتبار أن أجهزة الداينو المختلفة تعطي أرقامًا مختلفة.

وبدون الحصول على نتائج عدة أجهزة داينو من اختبارات مختلفة أُجريت في مناخات متنوعة، من المستحيل أن نقول بشكل قاطع مقدار القوة التي يقدمها محرك LT7 الجديد من شيفروليه. 

مهما كان الرقم النهائي، فمن الواضح أن مهندسي العلامة التجارية قد ابتكروا شيئًا مميزًا للغاية بإضافة شواحن توربينية إلى هذا المحرك عالي الدوران والمستمد من سيارات السباق.

ومع ذلك، فإن ما لا يختلف عليه اثنان هو أن محرك LT7 الجديد يعد من أقوى وأسرع المحركات التي طورتها شيفروليه في تاريخ كورفيت، ويجمع بين تقنيات السباقات وقوة الشحن التوربيني في تركيبة مذهلة.

شيفروليه سيارات شيفروليه اختبار دينو للسيارات

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