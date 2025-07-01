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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البلجيكي يانيك فيريرا يصل القاهرة نهاية الأسبوع لاستلام مهمته مع الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد وصول البلجيكي يانيك فيريرا لاستلام مهمته مع الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"تقارير.. البلجيكي يانيك فيريرا يصل القاهرة نهاية الأسبوع لاستلام مهمته مع الزمالك".

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك يسعى لجلب 3 لاعبين فوق السن و2 تحت السن، مشيرا إلى أنه تقرر بقاء محمود بن تايك، وصلاح مصدق حتى الآن، ولكن الأخير لا زال محل جدال وفي حال العثور على صفقة قوية قد يرحل المدافع المغربي عن صفوف الفريق الأبيض سواء بالبيع أو الاعارة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك اقترب من حسم صفقتين أو 3 صفقات بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وهناك تكتم شديد على كافة المفاوضات.

وأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي يرى أن نبيل دونجا لو استمر في الموسم المقبل قد يظل بديلًا، وهناك بعض اللاعبين في الزمالك يلعبون في مراكز الوسط بشكل جيد منهم شحاتة واحمد حمدي وغيرهم.

وأتم: الزمالك سوف يحسم أيضا الاختيارات في الخط الخلفي، وهناك لاعب مرشح من الرحيل ما بين صلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد حسام.

الزمالك الاهلي احمد حسن

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