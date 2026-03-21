لحظة ضرب صاروخ إيراني لمحيط مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل .. شاهد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض مدينة ديمونا جنوبي إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني، في حادثة أثارت حالة من الاستنفار الأمني والإنساني في المنطقة، خاصة مع قرب الموقع من منشأة نووية حساسة.

وذكرت التقارير أن الهجوم أسفر عن إصابة نحو 20 شخصًا، إضافة إلى تسجيل أضرار مادية في أحد المباني بالمدينة. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الحصيلة الأولية للجرحى بلغت 20 مصابًا نتيجة القصف الصاروخي.

وفي السياق ذاته، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" أن هناك مؤشرات أولية تفيد بوقوع إصابة مباشرة لمبنى داخل ديمونا، في وقت سارعت فيه فرق الطوارئ إلى الموقع للتعامل مع تداعيات الحادث.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم جهاز الإطفاء والإنقاذ في المنطقة الجنوبية بأن مقذوفًا أصاب مبنى مكونا من طابق واحد، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، مع تسجيل إصابات إضافية في مبانٍ مجاورة.

وأضافت أن فرق الإطفاء تعمل على عدة بؤر اشتعال داخل المدينة، بالتزامن مع عمليات بحث لانتشال عالقين وإجلاء السكان من المناطق المتضررة.

ويقع بالقرب من موقع الحادث مركز ديمونا للأبحاث النووية، وهو أحد أبرز المنشآت النووية في إسرائيل، ما يضفي حساسية إضافية على طبيعة الاستهداف والتداعيات المحتملة.

وأكدت الجهات المختصة استمرار الجهود الميدانية للسيطرة على الحرائق واحتواء الأضرار، في ظل استمرار ورود تقارير عن إصابات إضافية في مواقع متفرقة داخل المدينة، وسط حالة تأهب واستنفار أمني واسع.