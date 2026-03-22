ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

في ليلة سوداء على الاحتلال، جرى تداول صور جمع أشلاء جثث قتلى الاحتلال نتيجة الصاروخ الايراني الذي ضرب الاراضي المحتلة في جراد، فيما عبر وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بعد زيارته لجراد و رؤية الدمار وصراخ أهالي الضحايا في وجهه عن صدمته.

وقالت له مستوطنة: أنت تجلب لنا الموت، مهاجمة "بن غفير " بكلمات قاسية واصفة إياه بالنازي خلال زيارته لموقع الدمار في جراد.

وصاحت : اخرج من حياتنا لا مكان لك هنا، فيما حملته مسئولية صاروخ الدمار في جراد.





واستهدفت صواريخ إيرانية مدينتي ديمونا وجراد، وهما مدينتان تقعان بالقرب من مركز أبحاث نووية، أمس السبت.

وجاء ذلك عقب هجوم على موقع نطنز النووي الإيراني، والذي أعلنت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت مبكر من صباح السبت.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن أكثر من 100 شخص، بينهم أطفال، أصيبوا في إسرائيل .

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إلى "ضبط النفس العسكري" بعد الهجومين.

وفي ديمونا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تتلق أي مؤشر على حدوث أضرار في مركز الأبحاث النووية، ولم يتم رصد أي مستويات إشعاع غير طبيعية.

في حين يُزعم أن الموقع في ديمونا مخصص للأبحاث فقط، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية - مما قد يجعلها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلكها.

لم تنفِ إسرائيل هذا الأمر ولم تؤكده.

وذكرت وكالة فرانس برس أن التلفزيون الإيراني الرسمي قال إن الهجوم على ديمونا كان "رداً" على الضربة السابقة على نطنز.

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الضربات الجوية على نطنز لم تسفر عن أي تسرب للمواد المشعة ، وأضافت الوكالة أن السكان للمنشأة ليسوا في خطر.