السعودية تتصدّى لـ 4 مسيرات وسقوط مروحية قطرية.. وهجوم إسرائيلي على طهران ووعيد إيراني
عُطل عالمي.. انقطاع مُفاجئ لـ «بلاي ستيشن» حول العالم .. وPSN خارج الخدمة | تفاصيل
كوكب يُشبه الأرض على بُعد 146 سنة ضوئية.. اكتشاف جديد لـ «ناسا» يُعيد سؤال الحياة خارج عالمنا
خبير علاقات دولية: الزيارات المكوكية لـ السيسي تؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الخليج |فيديو
متى الثلث الأخير من الليل؟.. باقٍ من وقت استجابة الدعاء 30 دقيقة
بعد خسارة الأهلي أمام الترجي .. «الغندور» يهاجم «توروب»: عايز يمشي وياخد عقده كامل
بعد توديع أفريقيا.. خصم 20%؜ من عقود لاعبي الأهلي هذا الموسم | تفاصيل
رد فعل مُثير من إسلام صادق بعد خسارة الأهلي أمام الترجي
ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»
رسائل طمأنينة وتحذير حازم.. خبير دولي: السيسي يعكس سياسة مصر الثابتة تجاه النزاعات الإقليمية |فيديو
اجتماع طارئ داخل الأهلي لحسم مصير توروب خلال ساعات
كيف يكون صيام الست من شوال كصيام الدهر كله؟.. أنسب وقت لحصد ثوابها
أخبار العالم

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

محمد على

في ليلة سوداء على الاحتلال، جرى تداول صور جمع أشلاء جثث قتلى الاحتلال نتيجة الصاروخ الايراني الذي ضرب الاراضي المحتلة في جراد، فيما عبر  وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بعد زيارته لجراد و رؤية الدمار وصراخ  أهالي الضحايا في وجهه عن صدمته.

وقالت له مستوطنة: أنت تجلب لنا الموت، مهاجمة  "بن غفير " بكلمات قاسية واصفة إياه بالنازي خلال زيارته لموقع الدمار في جراد.

وصاحت : اخرج من حياتنا لا مكان لك هنا، فيما حملته  مسئولية صاروخ الدمار في جراد.


 

واستهدفت صواريخ إيرانية مدينتي ديمونا وجراد، وهما مدينتان تقعان بالقرب من مركز أبحاث نووية، أمس السبت.

 وجاء ذلك عقب هجوم على موقع نطنز النووي الإيراني، والذي أعلنت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت مبكر من صباح السبت.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن أكثر من 100 شخص، بينهم أطفال، أصيبوا في إسرائيل .

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إلى "ضبط النفس العسكري" بعد الهجومين.

وفي ديمونا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تتلق أي مؤشر على حدوث أضرار في مركز الأبحاث النووية، ولم يتم رصد أي مستويات إشعاع غير طبيعية.

في حين يُزعم أن الموقع في ديمونا مخصص للأبحاث فقط، إلا أنه يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية - مما قد يجعلها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلكها.

لم تنفِ إسرائيل هذا الأمر ولم تؤكده.

وذكرت وكالة فرانس برس أن التلفزيون الإيراني الرسمي قال إن الهجوم على ديمونا كان "رداً" على الضربة السابقة على نطنز.

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الضربات الجوية على نطنز لم تسفر عن أي تسرب للمواد المشعة ، وأضافت الوكالة أن السكان للمنشأة ليسوا في خطر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

أسعار الذهب

عيار 21 نزل 700 جنيه من القمة| تراجع حاد في أسعار الذهب ثاني أيام العيد

أرشيفية

لحظة ضرب صاروخ إيراني لمحيط مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل .. شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

العراق.. سقوط صاروخ جنوب بغداد وهجمات تستهدف مقر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي: ضرباتنا لإيران تتحول لإنجاز استراتيجي شامل يهز نظام طهران عسكريًا واقتصاديًا

أرشيفية

رئيس أركان الاحتلال يفجر مفاجأة: صاروخ إيران "دييجو جارسيا" صمم لاستهداف أوروبا وليس إسرائيل

بالصور

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد