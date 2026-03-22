الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تعاطفت مع «كوثر».. هايدي عبدالخالق تكشف لـ«صدى البلد» كواليس دورها المؤثر في «أب ولكن»

الفنانة هايدي عبد الخالق
أوركيد سامي

تألقت الفنانة هايدي عبد الخالق في مسلسل «أب ولكن»، الذي عُرض في موسم رمضان 2026.

س: كيف كانت تجربتكِ في مسلسل «أب ولكن» الذي عُرض في رمضان 2026؟
ج: كانت تجربة مميزة جدًا بالنسبة لي، والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا. أنا سعيدة بردود الفعل التي وصلتني من الجمهور، خاصة أن الشخصية كانت مختلفة وصعبة.

س: حدثينا عن شخصية «كوثر» التي قدمتيها؟
ج: شخصية كوثر هي والدة نبيلة، وهي سيدة قوية وصارمة جدًا. ذاكرت الشخصية بشكل كبير، ودرست دوافعها وتاريخها، لأنها ليست شريرة بشكل مطلق، بل لديها أسبابها وتعقيداتها.

س: هل تعاطفتِ مع الشخصية رغم قسوتها؟
ج: نعم، تعاطفت معها، خاصة في الحلقات الأخيرة بعد وفاة زوجها، حيث بدأت تشعر بالخسارة وأنها كانت مخطئة، وظهر ذلك في مشاهد مؤثرة جدًا.

س: ما أصعب المشاهد التي قدمتيها في العمل؟
ج: من أصعب المشاهد كان مشهد بكاء كوثر مع ابنها في المقابر، وكذلك مشهد اعتذارها لابنتها، فقد كانت لحظات إنسانية ومليئة بالمشاعر.

س: كيف كانت تحضيراتكِ للشخصية؟
ج: استغرقت التحضيرات وقتًا كبيرًا، سواء من حيث الشكل كالملابس والمكياج، أو من حيث بناء الشخصية نفسيًا، وكنت حريصة على أن تظهر بشكل واقعي ومقنع.

س: كيف كان رد فعل الجمهور على الشخصية؟
ج: تفاعل الجمهور بشكل كبير، ففي البداية رأوا جبروتها وقسوتها، لكن مع تطور الأحداث بدأوا يتعاطفون معها، وهو ما كان مهمًا جدًا بالنسبة لي كممثلة.

س: ماذا عن العمل مع فريق المسلسل؟
ج: سعيدة جدًا بالتعاون مع ياسمين أحمد كامل وكل فريق العمل، فقد كانت تجربة جميلة ومليئة بالتعاون والدعم.

س: ماذا يمثل لكِ هذا الدور؟
ج: كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، وأعتبره من الأدوار المهمة في مشواري؛ لأنه أظهر جانبًا مختلفًا من قدراتي التمثيلية.

يُذكر أن مسلسل «أب ولكن» يتكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، وتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحقق تفاعلًا كبيرًا خلال عرضه في رمضان.

وتدور أحداث العمل حول شخصية «أدهم»، الذي تنقلب حياته المستقرة رأسًا على عقب بسبب أزمة أسرية عاصفة، ليجد نفسه في مواجهة قوانين الأحوال الشخصية وصراعات داخل ساحات المحاكم، في محاولة للحفاظ على علاقته بابنته «نور» بعد طلاقه من «نبيلة». ويسلط العمل الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأب عندما يتحول إلى مجرد «زائر» في حياة أبنائه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

أسعار الذهب

عيار 21 نزل 700 جنيه من القمة| تراجع حاد في أسعار الذهب ثاني أيام العيد

أرشيفية

لحظة ضرب صاروخ إيراني لمحيط مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل .. شاهد

ايه عبد الرحمن

زوج الإعلامية آية عبد الرحمن يتعرض لحادث سير.. تفاصيل

الدكتور السيد عبد الباري

اللهم بحق فاطمة وأبيها .. دعاء خطبة العيد يثير الجدل وعلماء: جائز وليس له علاقة بالشيعة

المتهمين

بسبب الرقص في الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 7 أجانب مع 4 أشخاص في الجيزة

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

مفيش فايدة .. مهيب عبد الهادي يُهاجم إدارة الأهلي بعد الخروج الإفريقي

رابطة الاندية

انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري للموسم 2025 - 2026 | تفاصيل

الاهلي

اتجاه داخل الأهلي لفرض عقوبات مالية بعد الخروج الإفريقي.. وتقييم شامل للاعبين

بالصور

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد
جثث المحتلينة في جراد

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد