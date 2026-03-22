تعاطفت مع «كوثر».. هايدي عبدالخالق تكشف لـ«صدى البلد» كواليس دورها المؤثر في «أب ولكن»

تألقت الفنانة هايدي عبد الخالق في مسلسل «أب ولكن»، الذي عُرض في موسم رمضان 2026.

س: كيف كانت تجربتكِ في مسلسل «أب ولكن» الذي عُرض في رمضان 2026؟

ج: كانت تجربة مميزة جدًا بالنسبة لي، والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا. أنا سعيدة بردود الفعل التي وصلتني من الجمهور، خاصة أن الشخصية كانت مختلفة وصعبة.

س: حدثينا عن شخصية «كوثر» التي قدمتيها؟

ج: شخصية كوثر هي والدة نبيلة، وهي سيدة قوية وصارمة جدًا. ذاكرت الشخصية بشكل كبير، ودرست دوافعها وتاريخها، لأنها ليست شريرة بشكل مطلق، بل لديها أسبابها وتعقيداتها.

س: هل تعاطفتِ مع الشخصية رغم قسوتها؟

ج: نعم، تعاطفت معها، خاصة في الحلقات الأخيرة بعد وفاة زوجها، حيث بدأت تشعر بالخسارة وأنها كانت مخطئة، وظهر ذلك في مشاهد مؤثرة جدًا.

س: ما أصعب المشاهد التي قدمتيها في العمل؟

ج: من أصعب المشاهد كان مشهد بكاء كوثر مع ابنها في المقابر، وكذلك مشهد اعتذارها لابنتها، فقد كانت لحظات إنسانية ومليئة بالمشاعر.

س: كيف كانت تحضيراتكِ للشخصية؟

ج: استغرقت التحضيرات وقتًا كبيرًا، سواء من حيث الشكل كالملابس والمكياج، أو من حيث بناء الشخصية نفسيًا، وكنت حريصة على أن تظهر بشكل واقعي ومقنع.

س: كيف كان رد فعل الجمهور على الشخصية؟

ج: تفاعل الجمهور بشكل كبير، ففي البداية رأوا جبروتها وقسوتها، لكن مع تطور الأحداث بدأوا يتعاطفون معها، وهو ما كان مهمًا جدًا بالنسبة لي كممثلة.

س: ماذا عن العمل مع فريق المسلسل؟

ج: سعيدة جدًا بالتعاون مع ياسمين أحمد كامل وكل فريق العمل، فقد كانت تجربة جميلة ومليئة بالتعاون والدعم.

س: ماذا يمثل لكِ هذا الدور؟

ج: كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، وأعتبره من الأدوار المهمة في مشواري؛ لأنه أظهر جانبًا مختلفًا من قدراتي التمثيلية.

يُذكر أن مسلسل «أب ولكن» يتكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، وتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحقق تفاعلًا كبيرًا خلال عرضه في رمضان.

وتدور أحداث العمل حول شخصية «أدهم»، الذي تنقلب حياته المستقرة رأسًا على عقب بسبب أزمة أسرية عاصفة، ليجد نفسه في مواجهة قوانين الأحوال الشخصية وصراعات داخل ساحات المحاكم، في محاولة للحفاظ على علاقته بابنته «نور» بعد طلاقه من «نبيلة». ويسلط العمل الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأب عندما يتحول إلى مجرد «زائر» في حياة أبنائه.