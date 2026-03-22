أرقام كارثية .. الأهلي يحقق 36.5% فقط من انتصاراته تحت قيادة يس ثوروب | تفاصيل

تلقى النادي الأهلي خسارة قاسية امس السبت، أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك: "صدق أو لا تصدق .. آخر 22 مباراة للأهلي تحت قيادة يس ثوروب، فاز في 8 مباريات فقط (36.5 % فقط)، تعادل في 6 مباريات (27 %)، خسر في 8 مباريات (36.5 %)، سجل 28 هدفا، دخل مرماه 23 هدفا بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة، حصد 30 نقطة من اجمالي 66 نقطة بنسبة 45 % فقط من اجمالي النقاط وفقد 36 نقطة.

وودّع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.