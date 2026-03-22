الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمشاركة 18 لاعبًا مصريًا .. إعلان جدول بطولة أوبتاسيا للإسكواش 2026

نور الشربيني
نور الشربيني
رباب الهواري

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش عن جدول منافسات بطولة أوبتاسيا، والتي ستقام في نادي ويمبلدون بإنجلترا خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس الجاري. 

تصل قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 128 ألف دولار لكل من الرجال والسيدات، ما يجعلها إحدى أبرز البطولات على جدول موسم 2026.

مشاركة قوية للاعبين المصريين

تشهد البطولة مشاركة 18 لاعبًا مصريًا، منهم 5 لاعبين في منافسات الرجال و13 لاعبة في منافسات السيدات، وهم:
    •    الرجال: مصطفى عسل، كريم الحمامي، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، كريم عبد الجواد.
    •    السيدات: هانيا الحمامي، نور الشربيني، أمينة الريحاني، كنزي أيمن، نادين شاهين، هيا علي، هنا رمضان، نور هيكل، فريدة محمد، زينة ميكيوي، ندى عباس، نور أبو المكارم، مريم متولي.

الدفاع عن اللقب

يحمل الثنائي المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالميًا للرجال، وهانيا الحمامي المصنفة الأولى عالميًا للسيدات، لقب بطولة أوبتاسيا عن النسخة الماضية. ويشارك الثنائي في النسخة الجديدة للدفاع عن لقبهما، ما يزيد من التوقعات والإثارة حول المنافسات.

استمرار الصدارة في التصنيف العالمي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش أيضًا التصنيف العالمي الجديد لشهر مارس 2026، حيث واصل كل من مصطفى عسل وهانيا الحمامي تصدرهم لعالم الإسكواش في فئتي الرجال والسيدات، مؤكدين تفوق مصر في رياضة الإسكواش عالميًا.

تعد البطولة فرصة للاعبين المصريين لتعزيز ألقابهم وتحقيق نتائج متميزة، وسط منافسة قوية من لاعبين عالميين، في ظل الاهتمام الكبير بمتابعة مجريات البطولة من عشاق اللعبة حول العالم

