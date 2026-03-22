«سلام البيوت أهم من القوانين».. ماجد الكدواني ويسرا اللوزي يكشفان أسرار «كان يا ما كان» في سهرة خاصة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في حلقة فنية وسهرة خاصة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في سهرة ثاني أيام العيد، النجم ماجد الكدواني والنجمة يسرا اللوزي، اللذين كشفا عن أسرار وكواليس مسلسل «كان يا ما كان»، الذي أثار ضجة كبيرة طوال فترة عرضه في رمضان.

وتحدّث ماجد الكدواني عن شخصيته في المسلسل، مؤكدًا إعجابه الشديد بالقصة والرسالة التي يتناولها العمل، مشيرًا إلى أن الموضوع واقعي ومؤثر.

وقال إن هناك مشاهد مميزة بين الزوج والزوجة رغم الانفصال، أبرزت أهمية الاحترام بينهما، حتى بعد الانفصال، مثل مشهد احتضان الزوجة لزوجها بعد خروجه من المنزل، والذي حمل رسالة إنسانية مهمة. 

كما أشار إلى مشهد خلو الشقة بقرار من والدة الزوجة، وما حمله من مشاعر حزن وتأثير، مؤكدًا استمتاعه بالعمل مع يسرا اللوزي، التي وصفها بأنها ممثلة محترفة وملتزمة وتدرك تقاليد وأعراف المهنة.

من جانبها، قالت يسرا اللوزي إن العمل مع الفنان ماجد الكدواني كان تجربة مميزة، مؤكدة أن أداءه الصادق ساعدها على استلهام مشاعرها خلال التصوير. وأضافت أن مشهد الطلاق كان مؤثرًا للغاية، حيث تأثر جميع فريق العمل، وقامت باحتضانه خلال المشهد. 

وأوضحت أن جملة «بحبك» كانت فكرة مشتركة بينها وبين الكدواني والمؤلفة، بالتعاون مع المخرج، مشيرة إلى احترامه الكبير لزملائه وحرصه على عدم التدخل في أداء الآخرين، وهو ما اعتبرته من أهم تقاليد المهنة.

وعن النهاية المفتوحة للمسلسل، قال الكدواني: «أنا لا أفضل النهايات المفتوحة، لكن بعد مناقشات مع المؤلفة اقتنعت بأن الأهم ليس النهاية، بل رسالة العمل، وهي الحفاظ على الاحترام بين الزوجين بعد الانفصال من أجل مصلحة الأبناء، وأن تظل العلاقة متوازنة بين الطرفين».

وأضاف أنه لم يكن هناك تفكير مسبق في تقديم جزء ثانٍ من العمل، لكنه لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلًا.

وأوضحت يسرا اللوزي أنها كانت تتمنى العمل مع ماجد الكدواني، رغم شعورها ببعض القلق في البداية، لكنها شعرت بسعادة كبيرة بعد التعاون معه، ووصفت التجربة بأنها مليئة بالصدق والروح الإيجابية، مؤكدة أنه فنان بسيط وملتزم، ووجهت له الشكر على هذه التجربة.

وأشار “الكدواني” إلى أن أهم ما يشغله هو الحفاظ على استقرار الأسرة وتجنب الطلاق، مؤكدًا أن المسلسل يسلط الضوء على قضية اجتماعية مهمة، وهي تزايد حالات الطلاق، وضرورة دق ناقوس الخطر لمواجهتها حفاظًا على الأسرة المصرية.

كما تطرّق إلى قضية «الرؤية» في قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أهمية مراعاة مصلحة الأبناء، مشددًا على أن حرمان الأب من رؤية أبنائه أو تدخل أطراف خارجية في العلاقة الأسرية أمر غير مقبول.

وأضاف أن أحد أبرز مشاهد المسلسل كان اعتذاره لابنته عن الطلاق، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية هي أن الخلافات بين الوالدين لا تعني غياب الحب للأبناء، وأنهم يظلون الأولوية في حياتهم.

كما تحدث النجمان عن «الماستر سين» في المسلسل، حيث أكد الكدواني أن جملة «بحبك» كانت من اقتراحه داخل المشهد.

وفي ختام الحلقة، كشف الكدواني عن رسالة مهمة في العمل، قائلاً: «سلام البيوت أهم من القوانين».

ووجّه الإعلامي عمرو الليثي الشكر للفنان ماجد الكدواني، مشيدًا بمسيرته الفنية، وقام بتكريمه بدرع البرنامج والقناة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

