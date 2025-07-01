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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزراعة: 30 يونيو نقطة تحول تاريخية.. و4 ملايين فدان تضاف للرقعة الزراعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تحدث محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن التطورات الكبيرة والطفرة التي شهدها قطاع الزراعة في ظل القيادة السياسية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، قائلا: 30 يونيو تمثل نقطة مفصلية في تاريخ تطور الزراعة في مصر.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة والقيادة السياسية أولت قطاعات الدولة اهتماما كبيرا، والزراعة من ضمن تلك القطاعات، حيث تم إدخال قطاع الزراعة ضمن منظومة الإصلاحات الهيكلية، لتطويره بشكل واضح.

واسترسل: الدولة الآن تعمل على إدخال ما يقارب من 4 مليون فدان جديد ضمن الرقعة الزراعية، وما يحدث بمثابة طفرة حقيقة في القطاع الزراعي 

وأشار إلى أن الدولة أصبح لديها اكتفاء ذاتي من معظم محاصيل الخضر، ونعمل على تصدير الفائض، حيث أصبحنا الدولة الأولى عالميا في تصدير الموالح، ولدينا مراتب متقدمة في تصدير البصل والطماطم والثوم.

وزارة الزراعة قطاع الزراعة ثورة 30 يونيو

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