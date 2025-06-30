قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتجه نحو الاستثمار البيئي.. خطوات رسمية لتحفيز المستثمرين بمجال المناخ
المستشار عبد المجيد محمود: الإغتيال المعنوي وسيلة الإخوان للنيل من النائب العام
وزير الداخلية الأسبق: ثورة 30 يونيو وأدت مشروعا إقليميا لإسقاط الدولة المصرية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم للمصابات وأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي
التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم
رئيس وزراء المجر يحذر من إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو العسكري
الصور الأولى من حريق المنطقة الصناعية بزهراء المعادي
غدا صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة | احسب قبضك
رسميا.. باريس سان جيرمان يضم نجم الأهلي
أحمد موسى ينتقد أداء الحكومة خلال مناقشة النواب لتعديلات الإيجار القديم
ترامب يلتقى وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تكشف تفاصيل ومحطات مشاركة الوزير في اجتماعات روما

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا، أبرزت من خلاله أبرز المحطات والرسائل لمشاركة علاء فاروق وزير الزراعة، في اجتماعات "الفاو" بالعاصمة الإيطالية ـ روما، حيث شارك في المؤتمر الوزاري السادس لوزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فضلا عن الدورة الرابعة والأربعون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وشارك في الإجتماعات: وزراء الزراعة والأمن الغذائي بالدول الأفريقية والأوروبية، فضلا عن ممثلو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الزراعة، إضافة الى كبار المسئولين والمعنيين بقطاعي الزراعة والأمن الغذائي.

كما ناقشت الاجتماعات، عددا من الموضوعات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة والتمويل الريفي، تعزيز الاستثمار الزراعي والتجارة البينية، فضلا عن القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول العالم.

وعقد "فاروق" على هامش الاجتماعات لقاءات ثنائية هامة، من بينها: المفوض الزراعي الأفريقي (موزيس كيلافاتي)، حيث بحث تعزيز التعاون المشترك، ونقل الخبرات الفنية المصرية للدول الأفريقية، وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في القارة الأفريقية، كذلك لقاءه ووزيرة الزراعة الفرنسية (آني جيوفار)، لبحث تعزيز الصادرات بين البلدين في الإنتاج الحيواني والزراعي، والتعاون في تحسين سلالات الإنتاج الحيواني، وتسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية (مثل التين، العنب، الزيتون بمطروح)، كما التقى أيضا ووزير المصايد والأمن الغذائي الهولندي (جين ريموني)، لبحث تعزيز التعاون في إنتاج التقاوي، وتطوير التعاونيات الزراعية، وإنتاج الزهور وتصديرها، وتسهيل تصدير منتجات اللحوم وتقاوي البطاطس، وتحديث الري الحقلي، كذلك التقى وزير الزراعة الإسباني (لويس بلاناس)، لبحث تعزيز التعاون في إدارة المياه، تبني طرق الري الحديثة، والزراعة الذكية المعتمدة على التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وزيادة التبادل التجاري.

ووفقا للانفوجراف فقد ركزت رسالة مصر على، التزامها بتعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.


وشملت ابرز محطات مشاركة وزير الزراعة في اجتماعات روما: جلسة المؤشرات الجغرافية للمنتجات، حيث أكد الوزير أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية، بل هي رمز للهوية ودليل على الجودة، مشيراً إلى تسجيل مصر للتين والعنب والزيتون في مطروح كمؤشرات جغرافية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كذلك مشاركته في جلسة الاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، حيث أكد الوزير التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والأوروبية في مجال الزراعة، وأشار إلى أهمية التمويل الأخضر المستدام لتحقيق التحول في الأنظمة الغذائية. كما دعا إلى تعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ.
كما تم انتخاب مصر بالإجماع عضواً في اللجنة العامة لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية

وحضر اللقاءات الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ومينا رزق، الممثل المناوب في منظمات الأمم المتحدة بالسفارة المصرية.

وزارة الزراعة الفاو زراء الزراعة الزراعة فاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات (فيديو)

وزير الصحة

آيات في حالة حرجة .. وزير الصحة يكشف موقف 3 مصابات في حادث المنوفية

ترشيحاتنا

الفنان عزت زين

عزت زين في عرض مسرحي بمناسبة الاحتفال بذكري 30 يونيو

عمرو سعد ونجله

مبروك يا صاحبي.. عمرو سعد يحتفل بتخرج نجله

مسلم - مصطفى كامل

أنا دعيت بس ما شتمتش.. مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل

بالصور

سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سالم الدوسري

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ
طريقة عمل سلطة الجرجير بالفراولة والرمان بشكل مميز ومذاق راقٍ

قبل التوقيع الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيريرا مدرب الزمالك الجديد

البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا
البلجيكي يانيك فيريرا

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد