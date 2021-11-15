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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في حوار خاص ..

ملكة جمال مصر : اشتركت في المسابقة بالصدفة.. وهذه خطتي الفترة المقبلة

منة الله محمود عبد
منة الله محمود عبد الهادى ملكة جمال مصر 2021

الجمال شيء داخلي ولا يرتبط بمواصفات معينة.. هذا شعار رفعته منة الله محمود عبد الهادي ملكة جمال مصر 2021، المتميزة من جميع النواحي وعلى جميع المستويات، لتصبح ماهرة أيضا في مجال العمل وخاصة الماركتنج.

وفي حوار خاص جدا فتحت منة قلبها لـ موقع صدى البلد الاخباري.

ملكة جمال مصر

تخرجت منة الله هذا العام في كلية التجارة جامعة عين شمس،  وبالرغم من صغر سنها، الا أن دراستها لم تمنعها من العمل في التسويق، قائلة «بحب الشغل جدا فبدأت اشتغل وأنا بدرس اشتغلت فى الماركتينج لحد مبقيت مديرة فى سن صغيرة فى احدى شركات الماركتينج و بدى internships Marketing business developer، وشايفة ان البنت لازم يبقى عندها الـ power انها تشتغل ويكون ليها اسم».

وعن مسابقة ملكة جمال مصر، تم التقديم عن طريق الصدفة من خلال السوشيال ميديا، قائلة « شوفتها فدخلت بعت ميل ونسيت لحد ماردوا عليا فى شهر ٨ انى اتقبلت مبدئيا وهنبتدى مع بعض الأسئلة والانترفيو وفعلا نظرآ لظروف كرونا كانت كل الاسئلة اون لاين و كانت عباره عن اسئله ثقافه و ثقه بالنفس، لحد ما تم إعلانى ملكه جمال مصر لهذا العام».

منة الله محمود عبد الهادى ملكة جمال مصر 2021


تلقت ملكة جمال مصر الدعم من أهلها ولاسيما والدتها، قائلة المشجعة الأولى والأخيرة كانت مامتى كانت معايا فى كل خطوه حرفيآ حتى فى اختيار الفساتين كان زوقها ليه عامل كبير.

واجهت ملكة جمال مصر الكثير من التحديات والصعوبات، ومن أبرزها عدد المتسابقات كبير جدا، « انى اكون مؤثره فى لجنه التحكيم كان شىء صعب جدا بس حاولت على اد مقدر انى اكون لطيفه مع كل البنات واشارك فى اى حاجه بتتعمل عشان ديمآ يكونوا فكرنى ومن الحاجات اللطيفه انى كنت بعلم البنات ازاى يقولو شكرا بالعربى والعفو والكلمات البسيطه دى ف كتير منهم كانوا عارفنى».

ملكة جمال مصر 2021

وعن خطتها الفترة المقبلة، كشفت ملكة جمال مصر أنها تقوم بتحضير لزيارة مستشفى بهية من أجل توعية السيدات للكشف المبكر.

وعن أحلامها، قالت ملكة جمال مصر، «نفسى اكون ناجحة جددا وأغير فكر الناس عن ان ملكه الجمال ده لقب يرتبط بالجمال فقط لا دى حاجه مرتبطة بنجاحى وثقافتى واسمى وأن الجمال دا شىء داخلى لا يرتبط بمواصفات معينه».

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