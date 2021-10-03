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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فوزية محمد ملكة جمال مصر تعطي نصيحة مهمة للبنات شاهد

فوزية محمد
فوزية محمد

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون بتقديم من المذيعة شيرين حمدي وحضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس و ريم البارودي وعبير صبري ونور إيهاب وكاتيا الكعدي و دينا داش ومصمم الأزياء العالمي انطوان سلامة 

وفوزية محمد ملكة جمال مصر .

 

وقالت فوزية محمد ملكة جمال مصر عام 2006 انها سعيدة بمشاركتها في المهرجان و دائما حريصة علي حضور عروض الأزياء و اي شئ يخص الموضة .

 

وأوضحت فوزية محمد رأيها في اطلالة كيم كاردشيان في مهرجان الميت جلا :" انا مستحيل البس زيها لاني مش بنفس جرئتها و هي اطلالتها مجنونة بزيادة " 

 

وأشارت فوزية محمد :" لو مكنتش خدت لقب ملكة الجمال مكنتش هبقي مضايقة لاننا لازم نتأكد اننا من جوانا حلوين و ده بيجي من الاهتمام بالنفس". 

 

و تابعت نصيحتها للبنات قائلة :" لو في واحده حلوة  وذكية ومثقفة ومتعلمة و لبقة و بتلبس كويس دي كلها مميزات تميزك عن غيرك بس الاهم انك تكوني جميلة من جواكي و مش بالمظهر فقط"

فوزية محمد كيم كاردشيان قصر البارون مهرجان ملكة جمال اطلالة العالم

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