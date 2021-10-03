فوزية محمد ملكة جمال مصر تعطي نصيحة مهمة للبنات شاهد

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء "Brands & Designers of Egypt"، بقصر البارون بتقديم من المذيعة شيرين حمدي وحضور عدد من الفنانين من ضمنهم مروان يونس و ريم البارودي وعبير صبري ونور إيهاب وكاتيا الكعدي و دينا داش ومصمم الأزياء العالمي انطوان سلامة

وفوزية محمد ملكة جمال مصر .

وقالت فوزية محمد ملكة جمال مصر عام 2006 انها سعيدة بمشاركتها في المهرجان و دائما حريصة علي حضور عروض الأزياء و اي شئ يخص الموضة .

وأوضحت فوزية محمد رأيها في اطلالة كيم كاردشيان في مهرجان الميت جلا :" انا مستحيل البس زيها لاني مش بنفس جرئتها و هي اطلالتها مجنونة بزيادة "

وأشارت فوزية محمد :" لو مكنتش خدت لقب ملكة الجمال مكنتش هبقي مضايقة لاننا لازم نتأكد اننا من جوانا حلوين و ده بيجي من الاهتمام بالنفس".

و تابعت نصيحتها للبنات قائلة :" لو في واحده حلوة وذكية ومثقفة ومتعلمة و لبقة و بتلبس كويس دي كلها مميزات تميزك عن غيرك بس الاهم انك تكوني جميلة من جواكي و مش بالمظهر فقط"