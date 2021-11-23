ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو بمعاقبة جماهير الأهلي للهتاف والغناء أثناء عزف النشيد الوطني قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة مساء أمس .

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية : ما حدث في ملعب المحلة قبل بداية اللقاء أزعجني كثيرًا، وهو ترديد هتافات وأغاني النادي الأهلي أثناء السلام الوطني، حينما حدثت أثناء مباراة القمة ربما كنت أعتقد أنه تصرف غير مُتعمد، ولكن الموقف تكرر اليوم بشكل مُتعمد.



وأضاف : لما السلام الوطني لمصر يتضرب.. الناس كلها تقف تعظيم سلام وانتباه ، لا أتفهم الرسالة التي تريد بعض الجماهير إيصالها عندما تهتف خلال عزف النشيد الوطني.. لا يوجد ما هو أهم من مصر.



وطالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بضرورة التحقيق مع الجماهير التي لم تلتزم بالنشيد الوطني في الفترة الأخيرة خلال المباريات.



وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، يجب تحويل هؤلاء الجماهير إلى التحقيق في الفترة المقبلة.



وأشار ميدو، إلى أنه يجب فرض العديد من العقوبات على بعض الجماهير التي لم تلتزم بالنشيد الوطني أثناء المباريات.