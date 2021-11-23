محمود أبو الدهب: غزل المحلة قدم مباراة العمر أمام الأهلي

أشاد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي غزل المحلة أمام الأهلي مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "Ten": "فريق غزل المحلة قدم مباراة العمر أمام الأهلي ، ومحمد عودة المدير الفني للفريق أثبت جدارته ، ونجح في السيطرة على مجريات المباراة ، وأتوقع أن ينهي الفريق الموسم في مركز متقدم عن الموسم الماضي ".

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على غزل المحلة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بينما تواجد غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.