عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود أبو الدهب: غزل المحلة قدم مباراة العمر أمام الأهلي

محمود ابو الدهب
محمود ابو الدهب

أشاد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي غزل المحلة أمام الأهلي مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "Ten": "فريق غزل المحلة قدم مباراة العمر أمام الأهلي ، ومحمد عودة المدير الفني للفريق أثبت جدارته ، ونجح في السيطرة على مجريات المباراة ، وأتوقع أن ينهي الفريق الموسم في مركز متقدم عن الموسم الماضي ".

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز على غزل المحلة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة بينما تواجد غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

الأهلى النادي الأهلي غزل المحلة الدوري المصري

ترشيحاتنا

تحذير للمدخنين من تغيُّر كبير تزامنا مع حظر بعض مكونات السجائر

بعد يوم على الهجوم الإرهابي.. مقتل 10 مدنيين و9 من رجال الأمن في بوركينا فاسو

نائبة بايدن: الإدارة الأمريكية ستستثمر 1.5 مليار دولار في الرعاية الصحية

رامي عاشور يكشف تفاصيل تحضيره لأغنية مع تامر حبيب لمهرجان الجونة

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر

يالقانون .. 12 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

لجنة المسابقات تعلن إلغاء كأس مصر نسخة الموسم الماضي

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ زوجته.. زوج يصارع سمكة قرش ضخمة بتوجيه اللكمات إليها|صور

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ