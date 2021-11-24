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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

اثيوبيا على حافة
اثيوبيا على حافة الانهيار

تعيش إثيوبيا حالة من الصراع الدامي، المستمر على مدار العام الماضي، بين جبهة تحرير شعب تيجراي ، وجبهة الأورومو من جهة، و الجيش الإثيوبي الفيدرالي من جهة أخرى، وكانت آخر التطورات، عندما أعلنت شبكة “ سي إن إن ” الأمريكية، نقلا عن مسئولين عسكريين، أن الجيش الأمريكي يستعد الآن لتقديم أي مساعدة للسفارة الأمريكية في إثيوبيا، من خلال نشر قواته الخاصة على الحدود في جيبوتي.

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أما في الداخل الإثيوبي، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد ،  عن التحاقه بالصفوف الأمامية للجيش، كمحاولة أخيرة لشحن الإثيوبيين للدفاع عن العاصمة أديس أبابا، التي بات سقوطها مسألة وقت، خاصة بعد اقتراب قوات تيجراي من السيطرة على مدينة دبر برهان والتي تبعد 130 كم من العاصمة الإثيوبية.

 

أمريكا تنشر قواتها


قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن نشر عناصر من القوات الخاصة على الحدود مع إثيوبيا في جيبوتي، يشير إلى تزايد مخاوف واشنطن فيما يتعلق بالحالة الأمنية المتدهورة، في وقت يتفوق فيه التحالف العسكري المناهض للحكومة في إشارة إلى قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وجيش تحرير أورومو.

ووصف مسئول دفاعي أمريكي، القرار الأمريكي، بأنه تخطيط حكيم، مشيرا إلى أن أمريكا وضعت 3 سفن حربية داخل الشرق الأوسط، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لعمليات الإجلاء إذا أصبح الوضع ضروريا، على الرغم من تصريح بعض المسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه لن تكون هناك عمليات إجلاء واسعة النطاق في إثيوبيا.

آبي أحمد ينضم للقتال 


من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أمس، أنه سينضم لجبهات القتال في الخطوط الأمامية، ابتداءً من اليوم، بسبب احتدام الصراع في إثيوبيا وتقدم قوات تيجراي المعارضة نحو العاصمة أديس أبابا، موضحا أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة لقيادة الجيش في مواجهة قوات جبهة تحرير تيجراي.

وأضاف آبي أحمد، أنه حان الوقت للتضحية، وأنه سيشارك بنفسه في الدفاع عن العاصمة، مطالبا جميع المواطنين أن يشاركوا في الدفاع عن العاصمة والانضمام لساحة القتال.

 

ولمتابعة المزيد حول الأوضاع في أثيوبيا .. تابع الفيديو جراف التالي:

تيجراي الجيش الإثيوبي الفيدرالي سي ان ان أبي أحمد أمريكا

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