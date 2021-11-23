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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ قنا يكشف تفاصيل تسمم 131 تلميذ بنجع حمادي بسبب الوجبات المدرسة

أشرف الداودي
أشرف الداودي

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي حدث بها حالة اشتباه في تسمم لـ 17 طالبًا، مؤكدًا انتقال المتخصصين للمدرسة وتحفظهم على الوجبات المدرسية، التي تم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة لفحصها، مؤكدًا زيادة الأعداد بعد ذلك لتصل لـ 131 طالبًا؛ دخلوا المستشفى للفحص وتلقي العلاج.

وأضاف  أشرف الداودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن طالبين فقط كان لديهم قيء؛ وذلك بحسب الكشف الطبي، مؤكدًا أنه لا يوجد حاليًا في المستشفيات 5 طلاب في نجع حمادي، و3 في مستشفى فرشوط تحت الملاحظة.


وأشار  أشرف الداودي  إلى أنه يتوقع خروجهم آخر اليوم، مؤكدًا خروج باقي الطلاب من المستشفى بعد تلقي العلاج. وأوضح أن حالة جميع الطلاب تحسنت حاليًا؛ مؤكدًا أن المحافظة في انتظار نتيجة المعامل المركزية بالقاهرة وسيتم محاسبة المقصرين عن هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه تواصل مع المحامي العام في هذا الشأن؛ حيث أن الدولة تهتم جدًا بالوجبة المدرسية.

ولفت  أشرف الداودي إلى أن الوجبة التي يتم توزيعها على الطلاب عبارة عن عصير وبسكوت، موضحًا أن المدرسة التي حدث بها حالات الاشتباه بالتسمم أصيب فيها 131 طالبًا من 1114 طالبًا هم قوة المدرسة، مشيرًا إلى عرض 191 طالبًا على المستشفيات.

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